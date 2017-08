Alexis Vadeboncoeur de nouveau arrêté

Le Trifluvien Alexis Vadeboncoeur a été arrêté pour non-respect des conditions de probation au cours des derniers jours.

«À la demande du Bureau des libérations conditionnelles, on a dû se rendre sur place et procéder à l'arrestation d'Alexis Vadeboncoeur pour un bris de condition concernant sa libération. Celle-ci a été révoquée et il a dû être conduit au quartier général du service de police», explique Luc Mongrain du Service de police de Trois-Rivières.

Le jeune homme est devenu tristement célèbre à la suite de ces deux arrestations pour des vols qualifiés dans des pharmacies de la région. La vidéo de son arrestation musclée en février 2013 par quatre policiers a été largement diffusée.

«Lorsqu'on a fouillé M. Vadeboncoeur, on a retrouvé sur lui des stupéfiants, a poursuivi M. Mongrain. En ce qui nous concerne, on a déposé des accusations supplémentaires de possession de stupéfiants.»

Ce n'est pas la première fois que Vadeboncoeur voit sa liberté révoquée. «Il faut se rappeler que M. Vadeboncoeur à l'époque avait aussi bénéficié d'une certaine libération et par la suite avait été arrêté de nouveau pour des délits similaires», de dire M. Mongrain.

Il est toutefois toujours trop tôt pour savoir quelle condition il n'a pas respectée.