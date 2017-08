Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a assuré que les États-Unis étaient «prêts à assister» les autorités espagnoles après l'attentat qui a frappé jeudi Barcelone.

«Les terroristes à travers le monde doivent savoir que les États-Unis et leurs alliés sont déterminés à les trouver et les traduire en justice», a-t-il dit lors d'une conférence de presse avec son homologue japonais Taro Kono et les ministres de la Défense des deux pays.

Plus de détail suivront.