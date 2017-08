«Fugueuse»: Claude Legault et Lynda Johnson dans la tourmente

L’auteure Michelle Allen («Pour Sarah», «L’échappée») pourra compter sur une solide distribution pour donner corps à ses textes dans la série dramatique «Fugueuse», qui déboulera à l’antenne de TVA à l’hiver 2018.

En effet, Claude Legault, Lynda Johnson, Ludivine Reding, Danielle Proulx et Jean-François Ruel camperont les personnages de cette production d’Encore Télévision («Boomerang», «Les beaux malaises»), en collaboration avec Québecor Contenu.

En 10 épisodes réalisés par Éric Tessier («Pour Sarah»), on suivra Fanny (Ludivine Reding), une adolescente de 16 ans tombée dans les filets de Damien (Jean-François Ruel), un chanteur qui l’entraîne dans le monde des danseuses nues et de la prostitution. Fugueuse, comme le titre l’indique, elle plongera ses parents - Mylène (Lynda Johnson) et Laurent (Claude Legault) - ainsi que l’ensemble de sa famille dans la tourmente.