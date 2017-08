Hommage à la cinéaste de Sept-Îles Myriam Caron

Un hommage a été rendu jeudi soir à l’auteure et cinéaste de Sept-Îles Myriam Caron, décédée il y a un an et demi.

Des parents et amis se sont rassemblés à la plage Monaghan, au soleil couchant.

Un banc formé de deux planches de surf y a été installé, face au golfe du Saint-Laurent à la mémoire de la femme qui avait un profond attachement à la mer.

Myriam Caron avait notamment réalisé le film «Surf Boréal».

La courte cérémonie à laquelle a assisté son fils et sa sœur s’est terminée par un «paddle out», un rassemblement de planchistes formant un cercle afin de souligner la perte d’un des leurs.