Le premier ministre Justin Trudeau a condamné l’attentat terroriste perpétré jeudi à Barcelone, en Espagne, et qui aurait fait au moins 13 morts et plus de 50 blessés.

Dans un message publié sur son compte Twitter, le premier ministre a indiqué: «Le Canada condamne l’attentat terroriste de Barcelone. Nos pensées, nos condoléances et notre soutien vont aux victimes et à leur famille».

Le Canada condamne l’attentat terroriste de Barcelone. Nos pensées, nos condoléances et notre soutien vont aux victimes et à leur famille. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 17, 2017

La ministre Chrystia Freeland, chef de la diplomatie canadienne, a qualifié d’«horrible» cette attaque à la voiture-bélier survenue sur les Ramblas, en plein centre de Barcelone, en fin d’après-midi.

Les autorités consulaires canadiennes ont d’ailleurs fait savoir que les Canadiens qui sont en Espagne pouvaient les contacter pour une quelconque aide consulaire d’urgence.

De son côté, le premier ministre Philipe Couillard a exprimé sa solidarité aux proches des victimes de Barcelone. «Continuons d'être #tousunis pour combattre et prévenir le terrorisme», a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.

Solidarité aux proches des victimes de #Barcelone. Continuons d'être #tousunis pour combattre et prévenir le terrorisme. #PolQc — Philippe Couillard (@phcouillard) August 17, 2017

«Il ne faut pas baisser les bras», a ajouté en entrevue à TVA Nouvelles la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre.

Cette dernière a souligné qu’il était trop tôt pour savoir s’il y avait des victimes québécoises.

«Je viens de m'entretenir avec le consul général d'Espagne afin de lui exprimer toute notre solidarité», a ajouté la ministre sur les réseaux sociaux. Le personnel Bureau du Québec à Barcelone est en sécurité, a-t-elle précisé.

Pour sa part, le chef de la Coalition avenir Québec, qui était à Barcelone il y a quelques semaines, a parlé d’une attaque «effroyable». «Barcelonais, restez forts!» a-t-il ajouté.

Le chef péquiste Jean-François Lisée s’est dit aussi «horrifié devant cette attaque terroriste».