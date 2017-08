Montréal accueillera dimanche le plus gros défilé de la Fierté que la métropole n’aura jamais vu.

L’événement qui conclut Fierté Montréal rassemblera près de 7000 participants faisant partie de plus de 200 groupes qui s’étendront sur trois kilomètres et qui parcourront le boulevard René-Lévesque.

En comparaison, le défilé de l’an dernier comptait environ 4000 participants.

La parade commencera à partir de la rue Drummond à midi et terminera sa course à la rue Alexandre-DeSève, un parcours qui reliera symboliquement l’ancien Village datant des années 70 à celui d’aujourd’hui.

Les organisateurs s’attendent à accueillir encore plus que les 300 000 personnes venues voir le défilé l’an dernier.

Six grands chars allégoriques offriront des clins d’oeil à différentes facettes de l’histoire de Montréal et du Canada pour le 375e de la ville et le 150e du pays.

Par exemple, le char de tête portera sur les débuts du Canada, tandis qu’un autre arborera des maquettes de pavillons disparus de l’Expo 67 qui fête cette année ses 50 ans.