Le tragique conte de fée de Diana

De ses fiançailles avec le prince Charles alors qu'elle n'était qu'une adolescente timide à son rôle de mère dévouée et de militante humanitaire jusqu'à son décès tragique, Diana a chamboulé la famille royale britannique et marqué son époque.

Jeune, belle et drôle: sa singularité paraissait rafraîchissante lorsqu'elle a épousé l'héritier du trône britannique en 1981 à 20 ans, comme dans un conte de fée.

Mais la fin orageuse de son mariage avec Charles, et les détails graveleux de leur vie étalés en Unes des journaux ont profondément secoué la royauté britannique, et alimenté sans fin la chronique.

Pour beaucoup, l'image publique de Lady Di reste celle de l'interview qu'elle a accordée en 1995 à la BBC et dans laquelle elle partageait ses sentiments sur la relation de son mari avec Camilla Parker Bowles, sur sa propre infidélité avec l'officier James Hewitt, ses tumultes intérieurs et ses doutes sur la capacité de son mari à devenir roi.

Ces révélations déchiraient le voile de secret de la monarchie. Mais ces problèmes ne l'avaient rendue que plus populaire.

«Comme Marilyn Monroe, elle s'est figée dans le temps. Elle est comme une créature enfermée dans un bloc d'ambre. Là pour toujours, belle, jeune, vulnérable et meurtrie», a avancé la biographe royale Penny Junnor.

Née le 1e juillet 1961, Diana a grandi dans une famille aristocratique proche de la monarchie: son père avait travaillé pour le roi George VI et la reine Elizabeth II.

Diana, qui a grandi avec trois frères et soeurs, a vu son enfance dorée marquée par le divorce de ses parents.

Elle a quitté l'école sans diplôme puis est partie en Suisse apprendre les manières d'une parfaite Lady. Elle a ensuite travaillé dans une garderie à Londres.

A 16 ans, elle rencontre pour la première fois Charles, qui la demandera en mariage après seulement 13 rendez-vous.

Elle a 20 ans, il en a 32 et il est pressé de trouver une épouse. Elle remplit rapidement sa première mission en donnant naissance l'année suivante à un héritier, William puis, deux ans plus tard, à Harry.

Diana devient alors une maman aimante et moderne, dont l'empathie pour les autres lui a attiré une popularité mondiale.

Elle utilise son statut pour défendre les plus démunis, serrant la main de malades du sida ou de lépreux, vus à l'époque comme des parias. Elle s'engage sans réserve dans la lutte contre les mines antipersonnel.

Mais son image publique dissimule une jeune femme tourmentée, souffrant de boulimie et pleine de doutes renforcés par le manque d'amour de son mari et l'indifférence du reste de la famille royale.

Les premières rumeurs sur les difficultés de son mariage apparaissent en 1992 avec un livre d'Andrew Norton évoquant les tourments de la vie de la princesse. L'année s'achève avec l'annonce retentissante de la séparation du couple royal.

Le scandale prend de l'ampleur avec des récriminations et rumeurs qui emplissent les pages des journaux et atteint son apogée avec l'aveu, d'abord par Charles puis par Diana, de leurs infidélités respectives.

Quelques semaines plus tard, la reine écrit à Charles et Diana pour les inviter à divorcer.

Le 28 août 1996, le divorce est prononcé et Diana perd son titre d'altesse royale. Le conte de fée est terminé mais Diana reste une personnalité publique scrutée par les médias populaires.

Elle retrouve l'amour d'abord dans les bras d'un cardiologue pakistanais, Hasnat Khan, puis dans ceux de Dodi Al Fayed, le fils d'un millionnaire égyptien propriétaire du magasin de luxe Harrods. Le couple mourra le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris alors qu'ils étaient poursuivis par des paparazzi.

Le monde pleure la princesse des coeurs. Des millions de fleurs sont déposées devant le palais de Kensington. Une queue interminable se forme dans les rues de Londres pour lui rendre un dernier hommage lors de ses funérailles où son ami Elton John chantera «Candle in the Wind» réécrite pour elle et qui débute ainsi: «Goodbye England's Rose» (au revoir, rose de l'Angleterre).