L'Empress of Ireland pillé?

Un groupe de plongeurs français réalise présentement un documentaire sur l'Empress of Ireland. Des images qu'ils ont captées montrent que des lettres sont manquantes sur la proue du navire. Comme le lieu est protégé, que s'est-il passé?

Une équipe de tournage sous-marine de la France est à Rimouski depuis le début de la semaine. Des spécialistes en plongée se sont réunis afin de produire un documentaire sur l'Empress of Ireland. Leur objectif est de mettre en valeur cet élément du patrimoine de l’autre côté de l'Atlantique.

En voulant filmer le nom du navire, l'équipe s'est aperçue que les lettres sur la proue à bâbord avaient disparu. Le premier plongeur pensait apercevoir le relief des lettres sur la coque, mais il a eu une surprise.

«C’est uniquement lorsque je me suis approché près de ces endroits qui avaient une couleur différente où j’ai brossé, et, à partir de là, j’ai vu que dessous, a priori, il n’y avait plus de lettres. J’avais la coque», relate Jean-François André, directeur technique.

La disparition des lettres serait récente aux dires de l'équipe de tournage.

«Cette végétation elle était normale sauf aux endroits bien précis sur ces lettres manquantes», souligne Éric Moriceau, spécialiste des épaves qui était avec M. André.

Les lettres étaient pourtant présentes en 1999 avant l'adoption de la loi sur les biens culturels qui a mis «un terme à l'exploitation incontrôlée des ressources culturelles associées à l'épave». La loi ne s'applique pas aux biens prélevés avant son adoption, comme les lettres retirées de la poupe du navire à la fin des années 90.

Dans ce cas-ci, c'est à l'avant du navire que les lettres sont manquantes. L’équipe française est surprise qui soulève bien des questions.

«C’est quelque chose que l’on a découvert. C’est un constat accidentel. En arrivant ici, on a commencé à en parler et on s’est vite aperçu que ça avait remué un petit peu de poussière ici à Rimouski et que les gens cherchent à comprendre pourquoi les lettres ne sont plus présentes», estime le producteur et chef d’équipe, Kevin Sempé.

Aucun autre expert contacté par TVA Nouvelles ne pouvait confirmer l’information de la disparition des lettres.

L’équipe de tournage est à Rimouski jusqu’à samedi. Par la suite, ils produiront une bande-annonce afin d’intéresser des producteurs et de réunir les ressources pour produire un documentaire complet.