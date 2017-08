Prudence avant d'acheter des billets pour le spectacle de Bruno Mars

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a émis un avertissement auprès des gens souhaitant acheter des billets pour les spectacles de Bruno Mars qui seront présentés à Québec et Montréal lors des deux prochaines semaines.

Des cas de fraude ont été recensés la semaine dernière lors des spectacles de Coldplay à Montréal et les autorités tiennent à informer la population du danger lié à l’achat de billets revendus.

Les billets d’événements très populaires tels que ces concerts s’envolent rapidement dès la mise en vente et des amateurs n’ont d’autre choix que de se tourner vers des sites de petites annonces comme Kijiji pour obtenir des places.

«Les journées qui précèdent le spectacle, des fraudeurs mettent souvent des billets en vente qui sont faux. Sinon, ils peuvent se procurer une paire de billets, la copier et vendre les copies», dit Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM.

Vérifier la validité

Le SPVM rappelle qu’il est possible de vérifier la validité d’un billet avant de l’acheter en ligne.

«Si vous faites un achat en ligne, posez le plus de questions possible au vendeur. Où s’est-il procuré les billets ? Pourquoi les vend-il ? Vous pouvez donner rendez-vous devant la salle de spectacle et aller valider le billet avec le code-barres avant le début. Il est préférable de payer comptant», suggère Jean-Pierre Brabant.

Une vingtaine de personnes ont porté plainte à la suite du concert de Coldplay. La section des fraudes enquête sur ce dossier.

Bruno Mars sera sur la scène du Centre Vidéotron le 24 août et au Centre Bell le 29 août.