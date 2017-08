Remis en liberté sous engagement, un homme de 18 ans fait une nouvelle victime

Accusé de leurre informatique à la mi-juin, puis remis en liberté sous engagement, un jeune homme de 18 ans a eu le temps de briser quatre de ses conditions en plus de faire une nouvelle victime avant d’être arrêté de nouveau en début de semaine.

Le 16 juin dernier, Francis Plante a été officiellement accusé d’avoir leurré, de mars à mai 2017, une jeune fille de 12 ans et d’avoir «à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité» la jeune adolescente «à le toucher ou à se toucher».

Arrêté sous mandat, Plante avait pu reprendre sa liberté en s’engageant «à ne pas être en présence de personne mineure sauf en compagnie d’adulte au courant des procédures judiciaires».

Il devait également s’abstenir de posséder ou faire usage d’un ordinateur, d’accéder à internet et ne pas communiquer, via l’un de ces moyens, avec une personne de moins de seize ans.

Or, entre le moment de sa remise en liberté, le 17 juin et le 11 août, Plante a brisé ces quatre conditions et il aurait, à des fins d’ordre sexuel, eu des contacts et incité à des contacts une adolescente de 15 ans, le 29 juillet dernier.

De nouveau mis à l’arrêt, le jeune homme a subi son enquête sur remise en liberté menée par le poursuivant, Me Michel Bérubé. Les faits entourant l’enquête ont toutefois été frappés d’une ordonnance de non-publication.

À la fin de la journée, la juge Réna Émond a refusé de remettre le jeune homme en liberté pour «assurer la protection du public». Ce dernier reviendra en cour le 19 septembre prochain.