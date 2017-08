Un coopérant québécois au coeur de l'attentat

Un citoyen d’Albanel au Lac-Saint-Jean se trouvait à une centaine de mètres du lieu de l'attentat de Ouagadougou

Eliot Lapointe est au Burkina Faso depuis huit mois en tant que stagiaire en coopération internationale. Son appartement est situé juste à côté du restaurant visé par les terroristes.

«C’est le genre d’événement auquel on n’est pas habitué, on ne sait pas comment réagir. Tu as de la colère parceque c’est un attentat, c’est barbare. En même temps je me considère chanceux de ne pas avoir été là, j’aurais très bien pu m’y retrouver, mais partagé avec le fait d’avoir perdu un ami. C’est toute une gamme d’émotions, on essaie de l’accepter peu à peu.»

L’ONG responsable du stage a proposé de mettre fin au séjour d’Eliot Lapointe mais les tous membres sur place ont décidé de rester en poste. «Ce n’était pas une option. Est-ce qu’on se sent en danger encore, oui et non. On va redoubler de vigilance.» nous dit Eliot Lapointe.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, le Cegep de Jonquière a décidé d’annuler le prochain stage prévu au Burkina Faso auquel devaient participer neuf coopérants.