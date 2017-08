Un homme de 47 ans disparu à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

Un avis de disparition a été émis jeudi afin de localiser un homme de 47 ans, Louis Geoffroy, de Venise-en-Québec, en Montérégie, disparu depuis une semaine.

M. Geoffroy a été vu pour la dernière fois vers 17 h, le 10 août, à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, une municipalité voisine.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a souligné la Sûreté du Québec dans un communiqué.

Louis Geoffroy se déplacerait à bord d’une voiture de couleur noire, de marque Toyota Écho, de l’année 2000, quatre portes, immatriculée Z16 MRB, a ajouté la police.

L’homme mesure 1, 72 m (5pi 6 po) et pèse 59 kg (130 lb); il a les cheveux et les yeux bruns. Il a le tatouage du nom «Jason» et d’un cœur sur une épaule. Il porte une barbichette

«La dernière fois qu’il a été vu, il portait un pantalon de travail noir, des bottes de travail, un t-shirt et une casquette avec l’inscription «Bud Light»», a précisé la SQ.

Toute information pouvant permettre de le retracer peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.