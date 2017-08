Un mariage tourne au drame à Sainte-Agathe-des-Monts

Un mariage de rêve a viré au cauchemar samedi soir à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides lorsque des escaliers d’un chalet loué pour l’occasion se sont effondrés sous le poids des invités qui se prenaient simplement en photo.

Les 22 invités s’étaient installés dans les escaliers extérieurs du chalet de luxe nommé Le Château, appartenant aux Chalets Lac à la Truite, pour immortaliser la journée.

Mais les marches ont cédé, pour une raison toujours inconnue, mettant fin abruptement aux célébrations pour les nouveaux mariés et leurs proches.

C’est le traiteur du mariage qui a dû contacter les services d’urgence, qui sont rapidement arrivés sur les lieux, alors que le buffet n’avait même pas été entamé.

Au moins neuf personnes ont été transportées en ambulance pour diverses blessures, a précisé Daniel Thibault, directeur général des Ambulances Gilles Thibault.

«Cinq patients ont été envoyés à Sainte-Agathe et quatre à l’hôpital de Saint-Jérôme. Lorsqu’ils sont blessés plus gravement, on les envoie toujours plus vers le sud», affirme-t-il.

La mère de la mariée, âgée de 78 ans, aurait subi les blessures les plus importantes dans cette mésaventure, selon nos informations. Elle aurait notamment eu le coude cassé à trois endroits.

C’est seulement vers 22 h 30 que la dernière ambulance a pu quitter le chalet, situé sur la rue Genteman, dans les Laurentides.

Nouveaux locataires

Jointe au téléphone par «Le Journal de Montréal», la famille dont le mariage a été assombri par l’accident a préféré ne pas commenter la situation.

De passage sur les lieux lundi, il a été possible de constater que les débris avaient été ramassés et que Le Château pouvant accueillir jusqu’à 24 personnes, était loué à une autre famille.

L’administration des Chalets Lac à la Truite se dit vraiment désolée du fâcheux accident qui s’est produit au luxueux chalet de trois étages, pouvant être utilisé pour «des retrouvailles familiales, un anniversaire, un petit mariage ou une rencontre d’affaire », selon son site internet.

«Dommage»

«Je leur souhaite le meilleur et une bonne récupération. C’est vraiment dommage ce qui s’est passé. [...] Ils venaient tout juste de se marier, j’ai beaucoup de peine pour eux», a indiqué la propriétaire, qui a préféré ne pas s’identifier.

Mais selon le registraire des entreprises du Québec, le chalet appartient à Diana et Waldemar Gentemann.

Sur place, la propriétaire soutient qu’elle n’est aucunement responsable de ce qui est survenu. «Les escaliers sont faits pour monter-descendre, et non pour des estrades. Le poids estimé est de 3500 à 4000 [livres]», a-t-on affirmé au «Journal».

«C’est dans les mains des assureurs, il n’y a aucune décision qui peut être prise avant 30 jours selon la loi», a souligné l’administration, lorsque questionnée à savoir si la famille serait compensée.