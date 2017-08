Une bouteille à la mer retrouvée 17 ans plus tard!

Des résidents de Québec ont fait toute une découverte sur les berges de l’île Verte. Ils ont mis la main sur une bouteille qui contenait un message. Et le plus incroyable, c’est que la missive a voyagé pendant 17 ans.

Une simple marche sur la grève s’est transformée en une mystérieuse découverte pour Maude Lavigne. Elle s’affairait à ramasser des déchets délaissés par la marée, lorsqu’elle a trouvé la bouteille avec un message écrit à la main à l’intérieur.

On peut y lire : «La raison pour que j'aie envoyé une bouteille à l'eau est pour un projet avec ma classe. Mon école est St-Georges et je suis en 5e année. Mon but est que tu me rejoignes chez moi. Si tu es un adulte, remets la lettre à un enfant. Au revoir! P.S. N’oublie pas de me contacter. Marianne».

Maude a tenté de joindre l’écolière. Et ça a été toute une surprise d’apprendre... que la fillette en question avait maintenant 28 ans. Il y a bien longtemps que Marianne avait perdu espoir que sa lettre soit retrouvée.

«Quand j’ai lancé ma bouteille, les mois ont suivi, puis j'étais un peu déçue de ne pas avoir de nouvelles. Je pensais que ça s’était perdu. Je ne m'attendais plus à avoir des nouvelles. (...) C'est vraiment surprenant qu'une bouteille ait voyagé pendant 17 ans sans se briser puis que le message soit intact», a répondu Marianne Villeneuve.

Les deux femmes ne se sont pas rencontrées, mais il est possible qu’elles le fassent éventuellement. Une chose est sûre, c’est que cette histoire marque l’imaginaire.