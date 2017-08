Une légende du sport extrême à Montréal

Le légendaire planchiste américain Tony Hawk sera de passage à Montréal ce samedi dans le cadre du festival de sport extrême Jackalope qui se déroulera au Parc olympique en fin de semaine.

Le vétéran de la planche à roulettes participera à une démonstration de 45 minutes avec le planchiste québécois de renommée internationale Pierre-Luc Gagnon.

Pour le président de Tribu Expérientiel et producteur du Jackalope, Micah Desforges, la venue du représentant le plus connu du sport extrême est plus qu’une simple portion de sa programmation.

«C’est un rêve d’enfance qui se réalise», explique M. Desforges.

Il se rappelle le moment où le planchiste de 49 ans a réalisé son fameux 900, une figure qui consiste à faire deux tours et demi sur soi-même, au X-Games de 1999 faisant de lui le premier à réaliser cet exploit dans l’histoire du sport.

C’est à ce moment que M. Desforges a décidé de se lancer dans l’univers du skateboard.

Dix-huit ans plus tard, il pourra enfin voir M. Hawk en personne lors de son retour à Montréal après 20 ans d’absence.

Sauter du mat à 63 ans

Le Jackalope compte plusieurs autres disciplines et événements dans sa programmation, incluant le saut en parachute que Bertrand Cloutier, 63 ans, effectuera trois fois plutôt qu’une du mat du Stade olympique.

Le vétéran parachutiste saute et travaille comme pilote d’avion depuis maintenant 44 ans.

«Quand je saute, je suis heureux, je suis amoureux de la vie», explique M. Cloutier.

Il ajoute que pour lui, c’est aussi un rêve qui devient réalité, car il a toujours eu l’envie de pouvoir sauter de cet endroit depuis le moment que le stade fut complété.

M. Cloutier et neuf autres parachutistes, dont une personne paraplégique, sauteront à 19 h tous les jours du festival de la tour du stade si les conditions météorologiques le permettent.

Le Jackalope commence ce vendredi à 17 h à l’esplanade du Parc olympique et se termine dimanche vers 23 h avec la finale masculine du Championnat du monde de planche à roulettes.