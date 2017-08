Cinq travailleurs blessés sur un chantier de construction à Gatineau

Cinq travailleurs ont été blessés vendredi matin à Gatineau lorsque l’échafaudage et la structure d’un mur sur un site de construction se sont effondrés.

L’accident est survenu sur la rue de l’Horizon, dans le secteur de Hull.

Trois des cinq victimes ont subi des blessures mineures, tandis qu’une autre a dû être transportée à l’hôpital pour y soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

«Une autre, située au troisième étage, aurait subi une blessure à une jambe ou au dos, nécessitant l’assistance du Service de sécurité incendie de Gatineau (SPVG) et d’une équipe spécialisée du Service de sécurité incendie de la Ville D’Ottawa», a précisé la police de Gatineau.

Une enquête conjointe du SPVG et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a été lancée pour déterminer la cause exacte de l’accident.