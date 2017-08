Des accusations criminelles contre les toxicomanes qui font des surdoses?

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Exaspérés de voir des ressources médicales monopolisées par des patients en surdose de drogue, des résidents de l’Ohio ont lancé une pétition pour que ces gens soient accusés au criminel.

En huit mois, plus de 100 000 résidents du comté d’Erie ont signé cette pétition qui vise principalement les individus aux prises avec une dépendance à l’héroïne qui ont recours aux services d’urgence.

«Si vous monopolisez les services d’urgence et qu’ils doivent venir vous secourir alors que vous êtes un récidiviste, quelque chose doit être fait, soutient l’instigateur de la pétition, qui veut rester anonyme pour des raisons de sécurité. Vous devez être accusé. Vous devez faire face à la réalité.»

L’initiative provient d’un groupe de gens qui écoutent les communications des services d’urgence grâce à un balayeur d’ondes. Ils soutiennent qu’ils entendent très souvent des histoires de gens qui font des surdoses.

«C’est une petite voix, parce que l’Ohio compte plus de 11 millions de résidents, ajoute le créateur de la pétition. Mais c’est une voix comme une autre et c’est un pas en avant. Je suis vraiment reconnaissant envers tous ceux qui nous soutiennent.»

De leur côté, les autorités croient que d’accuser les toxicomanes ferait augmenter la population carcérale, ce qui coûterait plus cher aux contribuables. Ils soutiennent que les recherches ont prouvé que le soutien et les traitements étaient plus efficaces.