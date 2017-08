Élan de générosité pour le Centre Roland-Bertrand

On apprenait plus tôt cette semaine que le Centre Roland-Bertrand de Shawinigan a dû jeter 2000$ de denrées contaminées, dont des collations pour des jeunes, à la suite d’un dégât d’eau. Or, à l’approche de la rentrée scolaire, des entreprises locales ont décidé de regarnir la banque alimentaire de façon plutôt originale.

À l’image du Ice Bucket Challenge, où les gens se mettaient au défi de se vider un sceau d’eau glacé sur la tête et de faire un don pour vaincre la sclérose latérale amyotrophique, une institution financière de Shawinigan a amassé un panier de denrées pour le Centre Roland-Bertrand, invitant deux autres entreprises à faire de même.

«Dès qu’on a amené l’idée, toute l’équipe s’est empressé d’aller chercher de la nourriture et de les mettre dans le panier», a raconté un employé de la RBC alors qu’un autre a expliqué vouloir créer «un effet domino».

Les entreprises mises au défi par la RBC ont déjà accepté l'invitation et devraient en poursuivre la chaîne.

«Le dégât d’eau m’a rendue très émotive. C’est une période au cours de laquelle on travaille fort pour pouvoir faire de beaux paniers pour la rentrée scolaire, donc c’est sûr que ça nous touche droit au cœur», a confié la coordonatrice du Centre, Carole Dupont.

Plus d'une centaine de famille de Shawinigan pourront bénéficier de l'aide alimentaire du Centre Roland-Bertrand.