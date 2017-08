«Friends», un nouveau titre de Bieber pour rassurer ses admirateurs

Ceux qui s'inquiétaient de l'annulation de sa tournée ou de ses récents aveux sur son «insécurité» seront rassurés: Justin Bieber vient de sortir une nouvelle chanson, «Friends», bien partie pour faire un nouveau tabac.

«Peut-on encore être amis?»: le titre rythmé du chanteur canadien, fruit d'une collaboration nouvelle avec le producteur BloodPop, semble être un appel à une ex-petite amie à ne pas couper les ponts.

En attendant de savoir si «Friends», aux premières critiques encourageantes, connaîtra le même succès que «Sorry» ou son remix de «Despacito», cette nouvelle chanson de 3 minutes devrait rassurer ses millions d’admirateurs, qui s'étaient montrés inquiets après que le chanteur de 23 ans eut abruptement écourté sa tournée «Purpose» fin juillet.

Le titre est présent sur les plateformes Spotify, Apple Music, Google Play et Deezer. Et évidemment, le chanteur n'a pas résisté à l'envie de poster sur Instagram un montage photo réunissant son nouveau titre et Chandler, l'un des personnages de la série «Friends».

Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 17 Août 2017 à 16h45 PDT

Début août, le chanteur avait aussi évoqué, dans une lettre publiée sur Instagram et Facebook, ses «insécurités», qui l'auraient conduit à commettre «des erreurs».

Le chanteur a souvent fait parler de lui ces dernières années en raison de diverses frasques.

En juillet, il blessait légèrement avec sa voiture un photographe à Los Angeles. Il a aussi dans le passé été poursuivi pour avoir participé à une course de voitures illégale à Miami, et pour avoir lancé des oeufs sur la maison de son voisin.

Les autorités chinoises avaient indiqué en juillet qu'il ne pourrait pas se produire en Chine en raison de «problèmes de comportement».