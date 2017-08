Investissement de 60 M$ chez Kruger

Un autre investissement majeur se dessine du côté de l'usine Kruger de Trois-Rivières. TVA Nouvelles a appris que plus de 60 millions $ seront investis pour moderniser le département de fabrication de la pâte.

On passera de la pâte mécanique à la pâte thermomécanique. La production servira également à approvisionner l'usine soeur Kruger-Wayagamack ou un autre investissement sera nécessaire.

La compagnie n'a pas confirmé ses intentions, mais ne les a pas niées non plus. Ce projet suit celui fraîchement réalisé de la conversion du papier journal au carton de la machine numéro 10 de Kruger-Trois-Rivières, ce qui avait déjà requis un investissement de 250 millions.

Cela signifie que la compagnie aura injecté en deux ans plus de 300 millions à cette usine.

Si tels sont bien là les intentions de Kruger, la ministre Julie Boulet, responsable de la Mauricie s'en réjouit.

«Je salue leur vision et leur audace. Vous savez, il faut faire la démonstration et nous au gouvernement c'est ce qu'on aime, voir des entreprises qui ont cette vision-là et qui veulent investir pour innover et faire les choses autrement.»

Ce projet risque toutefois de coûter quelques emplois à l'actuel département de pâte de Kruger-Wayagamack qui sera fermé. On a pu savoir que l'élimination des postes se fera par attrition naturelle et par départ à la retraite.