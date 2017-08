L'agresseur William Labranche coupable

William Labranche a été trouvé coupable vendredi après-midi au palais de justice de Trois-Rivières de presque tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui, dont deux pour agression sexuelle sur deux anciennes amies de coeur.

Le juge Jacques Trudel a dit ne pas avoir cru le témoignage de l'accusé et a tranché. Parmi les accusations les plus graves, Labranche a notamment été trouvé coupable d'agressions sexuelles, de voie de fait simple et de voie de fait armée. Il a toutefois été acquitté sur les chefs d'emprisonnement et de séquestration notamment.

La procureure de la Couronne s'est dite satisfaite du jugement. «Le juge a repris l'ensemble des versions et a conclu que la version de M. Labranche n'était pas crédible pour tout plein de raison. Il ne l'a pas cru du tout. Il a retenu la version des victimes et c'est la raison pour laquelle il l'a déclaré coupable», a affirmé Me Marie-Ève Paquette.

Le procès s'est échelonné sur plusieurs semaines et la conclusion était attendue. Il y a eu beaucoup de soulagement après la lecture du verdict, notamment auprès d'une des deux victimes qui se trouvait dans la salle.

Labranche sera de retour au palais de justice le 19 septembre prochain. La procureure fera une demande pour que l'accusé soit évalué pour savoir s'il pourrait être déclaré délinquant dangereux.