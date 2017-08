Le Canadien tué à Barcelone identifié

Le citoyen canadien tué dans l’attentat terroriste de Barcelone perpétré jeudi est Ian Moore Wilson. Son identité a été rendue publique vendredi en début de soirée, heure du Québec, par le service de police de Vancouver où sa fille occupe un poste de commandement.

L’annonce faite sur le site internet du service de police ainsi que sur les réseaux sociaux était accompagnée d’un témoignage poignant de la sergente d’état-major Fiona Wilson.

«Mon papa, Ian Moore Wilson, était un mari, père, frère et grand-père très aimé, qui a vécu une vie saine et active aux côtés de ma maman, Valerie. Il était compatissant, généreux, aventureux et toujours prêt pour un débat animé, un bon livre, pour explorer de nouveaux lieux, ou une bonne bière. Au milieu de cette tragédie, mon père voudrait que ceux qui l'entourent se concentrent sur les actes extraordinaires de bonté humaine que notre famille a connus ces derniers jours, et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire.»

Dans son message, sa fille dit que la mort de son père laisse un vide immense dans leur famille soudée. «Il a été désespérément aimé par nous tous et il nous manquera beaucoup», souligne-t-elle.

Ian Moore Wilson était marié depuis 53 ans. Sa femme, Valerie, a survécu à l’attentat de Barcelone, mais a été blessée.