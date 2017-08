Le fonds de diversification presque épuisé à Thetford Mines

L'entreprise Biodélice vend des produits biologiques à base de sirop d'érable partout au Québec, mais aussi aux États-Unis et en Europe. L'entreprise florissante a reçu l'aide du Fonds de diversification économique pour l'un de ses nombreux projets d'agrandissement.

«Ça prend beaucoup de volume, et des prix compétitifs. On a acheté des machines, dont certaines dont on a même fait la conception», explique Serge Dubois, vice-président de Biodélices.

Le Fonds a servi à développer et attirer des entreprises dans la région. Une nécessité depuis que le gouvernement fédéral a amorcé le processus de bannissement de l'amiante, un produit classé cancérigène par Santé Canada.

«La ville commence à se relever de ça. On a réussi à relever notre économie, mais il ne faut pas oublier qu'on partait avec moins 5000 emplois. Là, on est en train de remonter. On a créé de beaux projets, de belles entreprises qui vont bien», explique le maire de Thetford Mines. Marc-Alexandre Brousseau.

Le Fonds de diversification économique a été doté d’une somme de 50 millions $ pour aider les municipalités tributaires du chrysotile. Mais les coffres sont presque épuisés, trois ans avant l’échéance.

«Comme l'enveloppe a été prévue pour 7 ans, est-ce que pendant les trois prochaines années, on va devoir mettre une pause sur notre développement économique parce qu'on n’aura pas accès à aucun programme régulier de Diversification économique des collectivités du Canada ? C'est notre inquiétude, (il faudrait) rassurer notre population et de dire qu'il y aura toujours des sommes disponibles pour les entreprises qui vont vouloir prendre de l'expansion», dit Luc Berthold, député conservateur fédéral de Mégantic-L'Érable.

Le manque de fonds serait donc un frein au développement économique. De nombreux projets ont besoin de ce coup de pouce, comme le futur centre de Congrès.

Le député Luc Berthold est d'avis que la MRC a besoin d'un fonds de réhabilitation pour entretenir les 50 km carrés de terrains miniers laissés à l'abandon depuis la fermeture des mines. L'équivalent de 15 terrains de football qui sont présentement inutilisables.