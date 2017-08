Le milliardaire Carl Icahn ne conseillera plus Donald Trump

Le milliardaire américain Carl Icahn a annoncé vendredi qu'il renonçait à ses fonctions de conseiller de Donald Trump pour la dérégulation financière, mais n'a pas attribué ce départ aux déclarations du président américain sur les violences de Charlottesville.

M. Icahn, 81 ans, est l'un des financiers les plus réputés de Wall Street. Il avait été nommé en décembre «conseiller spécial» du président Trump en charge de la régulation avec pour mission de «se débarrasser des régulations destructrices d'emplois qui freinent la croissance économique».

Dans une lettre adressée à M. Trump et publiée sur son site internet, M. Icahn évoque pour expliquer son départ la nomination d'une autre personne, Neomi Rao, comme «administrateur pour les affaires de régulation». Mme Rao a été confirmée par le Sénat à ce poste en juillet.

La nomination de M. Icahn avait été critiquée par les démocrates, qui le soupçonnaient de faire avancer dans le cadre de ses fonctions des dossiers dans lesquels il avait un intérêt financier direct, comme celui des règles environnementales s'appliquant aux raffineries de pétrole.

«Contrairement aux insinuations de quelques uns de vos opposants démocrates, je n'ai jamais eu accès à des informations non publiques ou profité de ma position», affirme M. Icahn dans son message, ajoutant: «je ne pense pas non plus que mon rôle constituait un conflit d'intérêt».

«Néanmoins j'ai décidé de mettre fin à notre collaboration, avec votre accord, car je ne veux pas que des querelles partisanes assombrissent votre administration ou le travail important de Mme Rao», souligne M. Icahn.

Des récentes déclarations de M. Trump atténuant la responsabilité de groupes d'extrême-droite et suprémacistes blancs lors d'émeutes à Charlottesville le weekend dernier ont provoqué une vive polémique.

M. Trump a dû dissoudre deux de ses conseils économiques, constitués de dirigeants d'entreprises et de responsables économiques, après que plusieurs de ces responsables aient décidé de quitter ces groupes. M. Icahn ne faisait partie d'aucun d'entre eux.