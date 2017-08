Les bébés morses de l’Aquarium du Québec en plein apprentissage

Âgés de seulement 1 an et quelques mois, Balzak et Lakina sont en pleine forme. D’ailleurs, les deux mammifères pèsent déjà plus de 200 kilos.

Selon la biologiste Kléo Carrier ils sont maintenant à l’étape de l’entraînement biomédicale, ce qui leur permet de s’habituer à être touché et manipulé.

«On leur apprend déjà les commandes de base, à venir nous voir par exemple», explique Kléo.

Lorsqu’ils seront un peu plus vieux, ils apprendront l’entraînement-spectacle pour amuser le public.

Pour l’instant, ils sont toujours allaités par leurs mères, qui vivent dans le même bassin. Balzak et Lakina ont encore plusieurs années pour s’entraîner, puisqu’un morse peut vivre jusqu’à 40 ans.

Rappelons que la naissance des 2 morses le 7 mai 2016 est un événement très rare. Ce sont les premières naissances en captivité au Canada. «C’est une chance pour nos visiteurs de voir ces animaux-là», souligne la guide.