Les quatre marchés publics de la Côte-Nord gagnent à être connus

Il existe quatre marchés publics sur la Côte-Nord qui gagnent à être connus.

Luc Turcotte est un producteur maraîcher de Sept-Îles. Il cultive des gourganes, des fèves, des céleris, des tomates et beaucoup d’autres légumes dans son jardin qui borde la baie de Sept-Îles.

Tous les samedis de l’été depuis 8 ans, il se présente au marché public de Sept-Îles situé au Vieux-Quai. C’est une occasion pour lui et sa conjointe de se rapprocher de sa clientèle.

«Il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas les marchés publics», constate Luc Turcotte

Ailleurs, dans la région, Tadoussac, Baie-Comeau, Sept-Îles et Longue-Pointe-de-Mingan possèdent tous un marché public ouvert certains samedis de l’été.

La table bioalimentaire de la Côte-Nord tente de convaincre les consommateurs de fréquenter davantage les marchés publics. Un travail difficile dans une région où les producteurs ne sont pas très nombreux.

«Ça reste un défi pour la Côte-Nord parce qu’on a bassin de producteurs moins grand que d’autres régions et en plus, on est réparti le long du littoral», affirme le directeur de la table bioalimentaire de la Côte-Nord, Marc Normand.

La Côte-Nord est une des seules régions du Québec où le potentiel agricole est en développement. On peut donc croire que les tables des marchés publics se garniront davantage au cours des prochaines années.