Un permis de port d’armes pour joindre un groupe radical québécois

Au moment où une importante manifestation est prévue à Québec pour dénoncer l’immigration illégale, un nouveau groupe radical soulève certaines inquiétudes.

Le groupe III% existe déjà aux États-Unis, et certains de ses membres participaient à la violente manifestation à Charlottesville.

Le groupe qui ne se dit pas violent regroupe des patriotes et des «gens du peuple». Des membres de cette organisation s’affichent armés, en habits de combat sur certaines photos.

Facebook

Les membres disent vouloir conserver le Canada comme il a toujours été, un pays en paix. Le groupe s’étend en Mauricie en Outaouais, Québec, Sherbrooke, Lanaudière, notamment. III% possède une page Facebook, sous la forme d’un groupe fermé. Pour y accéder, il faut remplir un questionnaire dans lequel on vous demande votre nationalité, si vous possédez un permis d’armes à feu, et votre opinion sur l’arrivée massive de migrants.

L’un des groupes III% québécois se décrit ainsi sur sa page Facebook :

«Nous sommes les III% du Canada, chapitre Lanaudière. Nous sommes des gens du peuple, des patriotes. Nous sommes là pour défendre et protéger nos droits et libertés comme le fut autrefois nos prédécesseurs! Nous sommes un groupe pro armes, dont les membres doivent détenir un ppa (permis de port d’armes), mais nous ne sommes pas un groupe violent, nous sommes le peuple et nous voulons conserver notre merveilleux pays comme il a toujours été et en paix. Chapitre Lanaudière est pour les citoyens qui partagent nos valeurs et opinions et désirent investir un peu de leur temps afin de contribuer à faire une différence et conserver nos droits et libertés. Informez-vous ici des dernières nouvelles et événements futurs! Tous unis nous pouvons forger notre destin. Bienvenue aux policiers et militaires. Nous avons grandement besoin de vous!!!»

L’administration du groupe scrutera ensuite votre liste d’amis Facebook, et vous questionnera si certains ne semblent pas être originaires du Québec.

Les membres de ce groupe devraient participer dimanche à la manifestation prévue à Québec en après-midi, organisée par La Meute.