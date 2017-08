Comme tous les Barcelonais, Chantal Valois est encore sous le choc, au lendemain de l’attentat à la voiture-bélier qui a fait 14 morts sur La Rambla, à Barcelone.

«Il y a beaucoup de tristesse, ça n’arrive pas ce genre de choses là normalement, c’est une belle ville, c’est une ville où les gens aiment venir en vacances», dit la Québécoise qui réside dans la capitale catalane depuis sept ans.

Elle raconte avoir parlé à une dame qui tient un kiosque de fleurs sur La Rambla qui lui a assuré, en pleurs, n’avoir jamais vu tel drame en 40 ans à Barcelone.

Même la saison touristique qui continue de battre son plein à Barcelone, tous les commerces de la populaire Rambla sont aujourd’hui fermés et trois jours de deuil national ont été décrétés par le gouvernement. Malgré tout, Chantal Valois assure toutefois que les résidents de la ville n’ont pas cédé à la peur.

«C’est plus un sentiment de tristesse, c’est plus de dire ‘’on ne va pas se laisser faire’’ (...) et ce matin j’étais dans les rues à 7h et c’était plein de gens et ils pleurent et se consolent».

Mesures de sécurité resserrées

Les mesures de sécurité ont d’ores et déjà été resserrées sur La Rambla où chaque sac à dos est fouillé et des papiers d’identification sont demandés.

Malgré l’attentat d’hier, Chantal Valois ne compte en aucun cas quitter la ville de Barcelone.

«Je pense en ce moment que vous soyez dans n’importe quelle ville il y a des chose qui se passent malheureusement et il faut garder espoir et redoubler de gentillesse les uns et les autres».