Pas pour demain le cinéma à 10$ par mois au Québec

Oubliez les forfaits mensuels illimités à 10 $ pour aller voir des films à volonté dans les cinémas québécois.

«Ça ne serait tout simplement pas rentable. C’est un modèle d’affaires qui ne tient pas la route», a indiqué hier au «Journal de Montréal» le propriétaire des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo.

Selon ce dernier, qui est aussi président de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec, personne ne pourrait offrir un tel forfait à ses clients sans penser à ne pas perdre d’argent. «Ce serait suicidaire», affirme-t-il.

Aux États-Unis, l’entreprise MoviePass vient d’abaisser de 50 $ à 9,95 $ son laissez-passer mensuel qui permet à ses clients d’aller voir un film par jour (365 films par année) dans les cinémas qui acceptent la carte de crédit MasterCard. L’offre n’est toutefois pas accessible au Canada. MoviePass achète aux cinémas les billets à leur prix réel avant de les refiler à ses clients à fort rabais (à l’exception des billets pour les films en 3D et IMAX).

Le président de MoviePass et cofondateur de Netflix, Mitch Lowe, soutient que son entreprise s’attend à perdre de l’argent avec cette offre. Mais il croit être en mesure de la rentabiliser à plus long terme en revendant à des tiers sa nouvelle banque de noms d’abonnés.

«Les gens veulent vraiment aller plus souvent au cinéma», a-t-il dit à l’agence Bloomberg, soulignant que le prix élevé des billets était un obstacle.

Cineplex prudent

Hier, le plus gros gestionnaire de salles de cinéma au Québec et au Canada, Cineplex, n’a pas voulu commenter cette offre de MoviePass «puisque cela ne concerne pas le Canada», a fait valoir la porte-parole de l’entreprise, Sarah Van Lange. Chez AMC, le plus grand propriétaire de cinémas aux États-Unis, on soutient que cette offre de MoviePass n’est pas la bienvenue dans ses établissements.

AMC songe même à poursuivre MoviePass. «Selon nous, ces tarifs sont insoutenables pour gérer des salles de cinéma et pour permettre aux producteurs de réaliser des films de qualité», a fait valoir l’entreprise.

Vincent Guzzo, qui détient tout près de 150 salles au Québec, dit toutefois avoir pensé par le passé à implanter un forfait mensuel illimité. «À 100 $ par mois, on y songerait. Mais à 10 $ par mois, oubliez cela», a souligné l’homme d’affaires.

Offre de MoviePass

•Carte forfait à 9,95 $ US par mois

•Un film par jour

•Éligible dans les cinémas américains qui acceptent la carte MasterCard