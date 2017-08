Prévention d’attentat : Sécurité renforcée dans Rosemont-La Petite Patrie

L’attaque terroriste qui a frappé le cœur touristique de Barcelone jeudi entraîne de nouveau plusieurs questionnements sur la sécurité des places publiques au Québec. Des efforts supplémentaires ont notamment été déployés dans l’arrondissement Rosemont-La Petite Patrie, à Montréal.

En prévision de la vente-trottoir de la rentrée, qui battra son plein sur la rue Saint-Hubert lors du week-end, l’arrondissement et les organisateurs de l’événement, avec l’aide du SPVM, ont implanté de nouvelles mesures de sécurité pour protéger le public.

Des blocs de béton ont entre autres été ajoutés à l’entrée des zones piétonnières pour dissuader une action avec un véhicule bélier comme à Barcelone. Une voiture sera aussi installée à l’entrée de la zone pour bloquer l’accès.

Rosemont paie la moitié

L’arrondissement a d'ailleurs pris la décision d’aider ses commerçants en défrayant la moitié des coûts supplémentaires occasionnés par ces mesures sécuritaires.

«Étant donné leur budget qui n’est pas énorme, on a décidé de leur donner un coup de main», explique le maire de Rosemont-La Petite Patrie, François Croteau.

«Pour les années suivantes, on travaille à concevoir un design qui sera plus utilitaire: comme un bloc de béton qui pourrait servir de banc et de décoration lors des foires commerciales et autres événements», précise-t-il.

Fierté Montréal, festival dans le village gai, a aussi renforcé sa sécurité pour ses événements à venir.