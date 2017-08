Routes à éviter au cours du week-end

Afin d’éviter de se retrouver dans des bouchons sur le réseau routier de la région métropolitaine, les automobilistes pourront prendre notre des nombreuses entraves du week-end.

Le pont Honoré-Mercier sera fermé dans les deux directions de vendredi 23 h à samedi 5 h. Il faut noter que les premières voies seront retranchées à compter de 21 h.

De dimanche 7 h à 20 h, les automobilistes désirant se rendre sur la Rive-Sud devront éviter le pont Victoria puisque cette voie sera fermée.

Échangeur Turcot

Les travaux se poursuivent sur l’échangeur Turcot alors que la bretelle pour l’autoroute-15 nord (Décarie) sur l’autoroute 720 ouest ne sera pas accessible de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Sur l’autoroute 15 sud (Décarie), il sera impossible d’emprunter la bretelle menant à la route 136 est (autoroute 720 est/centre-ville) de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h.

De plus, les automobilistes circulant sur l’autoroute 20 est (du Souvenir) ne pourront pas prendre la bretelle les amenant à la route 136 est (autoroute 720 est/centre-ville) à compter de vendredi 23 h 30 et ce jusqu’au lundi 5 h..

Échangeur Saint-Pierre

L’échangeur Saint-Pierre ne sera pas en reste puisque la bretelle de la route 138 est (venant du pont Honoré-Mercier) pour l’autoroute 20 est sera fermée à la circulation de samedi 5 h à lundi 5 h.

L’autoroute 20 en direction est sera amputée de deux voies sur trois entre l’échangeur Saint-Pierre et le boulevard Angrignon de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Montréal

L’autoroute 720 est (Ville-Marie) ne sera pas à l’abri des travaux alors qu’à la sortie du tunnel, la sortie 6 (rue Berri) sera fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h.

La rue Notre-Dame Ouest ne sera pas une option pour les automobilistes entre le boulevard Monk et la rue Saint-Rémi de vendredi 20 h à lundi 5 h puisqu’elle sera complètement fermée.

Même chose pour la rue Notre-Dame entre les rues Duke et Nazareth.

Rive-Nord et Rive-Sud

Il n’y a pas qu’à Montréal que les automobilistes auront des maux de tête, ceux de la Rive-Nord et de la Rive-Sud auront les leurs au cours de la fin de semaine.

L’autoroute 50 sera fermée dans les deux directions entre les sorties 285 (boulevard Henri-Fabre) et 279 (Saint-Colomban, chemin Saint-Simon) dimanche entre 21 h et 5 h.

Ce dimanche, la route 117 à la hauteur de Mont-Tremblant sera fermée en direction nord en raison du Ironman entre le kilomètre 117 et le kilomètre 143. Des entraves seront aussi à prévoir à La Conception et Labelle. Outre la route 117, la montée Ryan et le chemin Duplessis seront également entravés.

En Montérégie, l’autoroute René-Lévesque (132 est) verra son nombre de voies passé de trois à une à la hauteur du pont Champlain à Brossard de vendredi 22 h à lundi 1 h.

Il faut noter que le boulevard Marie-Victorin Est sera amputé d’une voie sur deux selon le même horaire par contre, il sera complètement fermé de vendredi 23 h à samedi 1 h et dimanche 23 h à lundi 1 h.