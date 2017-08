Six phénomènes étranges à observer pendant l’éclipse solaire

Une multitude de croyances associées aux éclipses solaires existent, et sont pour la plupart fausses.

Toutefois, des phénomènes tout à fait réels, et pour le moins étonnants ont lieu lorsqu’une éclipse solaire totale survient. En voici quelques-uns.

1 | Confusion chez les animaux

«Le Soleil, lors d’une éclipse solaire totale est 10 000 fois moins puissant que lors d’une éclipse où le Soleil est caché à 99%», explique Meg Pickett, professeur en physique à la Laurence University.

L’éclipse solaire lorsqu’elle survient fait donc chuter drastiquement la température ambiante, ce qui donne l’impression aux animaux que la nuit s’est installée, rapporte le site cnt.com.

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP















Lorsque l’éclipse débutera, les animaux adopteront leurs comportements nocturnes, et leur «routine» de fin de journée. Les criquets par exemple se mettront à chanter. Lorsque l’éclipse se terminera, les animaux comprendront que le matin est arrivé. Si vous vous trouvez dans une zone agricole lors de l’éclipse totale, vous risquerez d’entendre par exemple le chant du coq.

2 | Des astres illuminés

Si vous vous trouvez près des villes où l’éclipse totale est prévue, vous pourrez voir des astres, étoiles et planètes.

Le ciel sera en effet suffisamment sombre pour voir entre autres les planètes Jupiter et Vénus. Les villes de Salem (Oregon), Casper (Wyoming), Omaha (Nebraska), Kansas City (Kansas), St. Louis (Missouri), Nashville (Tennessee), et Charleston (Caroline du Sud) seront témoins d’une éclipse totale. Au Québec, l’éclipse ne sera pas totale, et le Soleil sera caché de moitié.

3 | Des bandes ombragées

Juste avant le début de l’éclipse totale, des ombres prenant la forme de bandes, ou de serpents peuvent apparaître au travers de la lumière.

Les scientifiques de la NASA ne savent toutefois pas exactement pourquoi ce phénomène se produit. Plusieurs croient qu’il s’agirait de la lumière du Soleil, qui pendant l’éclipse, est «focusée» et «refocusée » au travers des cellules d’air dans l’atmosphère.

Ces ombres en bandeau sont très difficiles à observer, mais peuvent être vues tout en fonction du lieu où vous vous trouvez. Elles peuvent faire penser aux rayons du Soleil qui brillent à la surface d’un cours d’eau, par exemple, ou encore au mirage chaud, visible notamment au-dessus d’un feu de camp.

Vous pouvez tenter d’observer les bandes ombragées en regardant une grande feuille blanche placée au sol, ou sur un mur en béton, pendant et après l’éclipse.

4 | Les perles de Bailey

Les perles de Bailey sont des pointes de lumière qui brillent au travers des vallées et des montagnes de la Lune. Elles apparaissent tout autour du disque de la Lune pendant une éclipse.

Les points restent pendant quelques secondes, et semblent former un collier autour du disque lunaire. À la toute fin, le dernier point lumineux à apparaître est nommé le diamant.

5 | Arc-en-ciel en forme de couronne

Les arcs-en-ciel en forme de couronne apparaissent lorsque l’air est rempli de molécules d’eau.

S’il pleut, ou s’il a plu pendant un certain temps avant l’éclipse et que le Soleil est visible pendant l’éclipse, un arc-en-ciel autour de l’astre pourrait apparaître.

6 | Un coucher de Soleil à 360 degrés

Lors d’une éclipse totale de Soleil, il est possible d’observer de quoi a l’air le ciel lors d’un coucher de soleil, et ce, dans toutes les directions à l’horizon, rapport CNT.com.

Le 15 juillet 1963, Robert Boyle, un chercheur à la NASA, a observé pour la toute première fois une éclipse solaire solaire, à Bangor, dans le Maine.

«Quand l’éclipse solaire était à son paroxysme, j’ai été surpris de voir à quel point il faisait noir. Le silence nous a enveloppés profondément, comme si tout cela n’était pas prévu. Les oiseaux ont arrêté de chanter. Partout à l’horizon, où on pouvait voir quelques nuages, il y avait une bande de lumière qui éclairait, nous avons eu droit à un coucher de Soleil à 360 degrés.»

Cet étrange effet de coucher de soleil peut avoir lieu puisque le Soleil continue de briller à l’extérieur du champ assombri de l’éclipse.