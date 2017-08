Tina Fey critique Trump sur les violences à Charlotttesville

Tina Fey, qui a travaillé dans l’émission américaine du Saturday Night Live de 1998 à 2006 et qui est particulièrement connue pour la séquence Weekend Update, a fait une nouvelle apparition pour présenter les nouvelles parodiques à l’occasion de l'édition estivale du «Weekend Update», jeudi.

Aux côtés de Colin Jost, elle a affirmé qu’en tant qu’étudiante de l’Université de Virginie, le récent rassemblement des suprémacistes blancs de Charlottesville lui avait «brisé le coeur», avant de critiquer Donald Trump pour n’avoir pas condamné la violence des néonazis face aux manifestants anti-racistes, et d’avoir rejeté la faute sur «les deux camps».

«Ça me rend malade parce que j’ai vu Les Aventuriers de l’arche perdue et cela ne m’a pas troublée. Les nazis sont toujours mauvais. Peu importe ce que l’on dit», a-t-elle déclaré face à Colin Jost. «Une partie de moi espère que ces néonazis essayent vraiment (de venir à New York) et se fassent botter le derrière par des drag queen, parce que vous savez ce que reste un drag queen? Un homme noir de plus de 6 pieds», a-t-elle assuré en plaisantant.

Tina Fey, vêtu d'un chandail de son université, a ensuite été présentée à un gâteau avec le drapeau américain et s’est mise à le manger n’importe comment tout en parlant, et en racontant aux personnes frustrées par les évènements qu’ils devraient en faire autant.

Pendant son attaque, elle a affirmé : «La prochaine fois, quand vous verrez un groupe de mecs blancs habillés avec des polos, en train de crier qu’ils veulent récupérer leur pays, vous voudrez crier: "Ce n’est pas notre pays, nous l’avons volé !". Et quand ils feront une marche pacifique à Standing Rock (réserve indienne), nous leur tirerons dessus avec des balles en caoutchouc. Mais nous vous laisserons marcher dans les rues avec des armes semi-automatiques bande de lâches». Elle a ensuite conclu en affirmant : «Ne le criez pas au Klu Klux Klan. Criez-le à un gâteau», tout en hurlant sur son gâteau.

Jimmy Fallon et Seth Meyers, anciens du SNL également, ont aussi fait leur retour, déguisés en George Washington et Thomas Jefferson, pour une discussion à propos des statues confédérées retirées.