Un comité décisionnel de l’OMC réclamé par le Brésil

Le gouvernement brésilien souhaite la création d’un panel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui se prononcerait sur le litige qui l’oppose au Canada au sujet de la question des subventions dans l’industrie aérospatiale.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du Brésil a annoncé qu’une demande en ce sens sera faite vendredi.

«Les études techniques élaborées par le Brésil évaluent qu’au cours de la dernière décennie, Bombardier a reçu des subventions équivalant à plus de 3 milliards $ pour son programme série C», peut-on lire dans un communiqué.

Le Brésil a fait part, à plusieurs reprises, de son intention de contester le financement gouvernemental accordé à Bombardier devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

En 2015, Québec a investi 1 milliard $ US (1,37 milliard $ CAN) dans les avions de la C Series. De son côté, Ottawa a accordé un prêt remboursable de 372,5 millions $ à l’entreprise, tant pour la C Series que pour le développement de l'appareil Global 7000.

L’entreprise montréalaise est en concurrence féroce avec la brésilienne Embraer SA sur le marché des jets régionaux. Ils se sont mutuellement accusés devant l’OMC d’avoir reçu des subventions illégales.

Outre le Brésil et l’entreprise Embraer, la compagnie américaine Boeing s’attaque aussi aux subventions accordées au programme C Series.