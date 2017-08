Un enfant de 10 ans aide sa mère à accoucher

Enceinte de 34 semaines, une femme de la Louisiane ne s’attendait pas à accoucher, vendredi matin, dans sa salle de bain ni que son enfant de 10 ans ne soit l’unique personne à faire l’accouchement.

«Je suis allée à la salle de bain. Lorsque je me suis assise, mes eaux ont crevé. J’ai vu les petits pieds de mon bébé qui pendaient», raconte Ashly Moreau à CNN.

Comme le conjoint avait quitté la maison pour le travail, Ashly a fait appel à son fils Jayden qui surveillait sa sœur de 11 mois.

«Il est rentré dans les toilettes, a pris une grande respiration et a suivi les instructions à la lettre. Il n’avait pas peur. Il était brave et calme. J’ai mentionné que nous devions le sortir le plus rapidement possible sinon il manquerait d’air», se souvient la mère de famille.

La plus grande crainte de Jayden était de perdre sa mère et son petit frère.

«Je l’ai pris gentiment par les jambes jusqu’à temps qu’il sorte. Je voulais m’assurer que mon petit frère ne se fasse pas mal», explique Jayden à CNN.

Quelques minutes après la naissance, le bébé ne respirait pas. Jayden est allé à la cuisine pour aller chercher un aspirateur nasal pour dégager les voies respiratoires.

Un sauveur

Appelés à se rendre à la résidence des Moreau, les ambulanciers ont pris le relais dès leur arrivée.

«Je veux qu’il sache que je suis très fière de lui. Il a été courageux. C’est mon héros», dit-elle à CNN.

Les médecins à l’hôpital ont confirmé que sans l’intervention de Jayden, le bébé serait probablement mort d’asphyxie.

Toute la petite famille se porte bien et le nouveau-né a quitté les soins intensifs et devrait être en excellente santé.