Un homme de 38 ans de Saint-Augustin-de-Desmaures est introuvable

La police de Québec sollicite l’aide de la population pour retrouver un homme de 38 ans qui manque à l’appel depuis jeudi.

Bruno Courcy a été vu pour la dernière fois jeudi, vers 20 h 30. Il aurait alors quitté sa résidence de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Sa famille s’inquiète de ne pas avoir eu de ses nouvelles depuis ce moment.

«Selon les informations obtenues, nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a mentionné le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

L’homme pèse 181 livres et mesure 1 mètre 83. Selon le SPVQ, il aurait plusieurs tatouages sur les bras et pourrait porter un coton ouaté bleu, des pantalons de jogging noirs et des bottes de travail.

Toute information sur cette disparition peut être transmise aux autorités en composant le 9-1-1, le 418-641-AGIR (2447), ou le 1-888-641-AGIR (sans frais) pour les gens à l’extérieur de la Ville de Québec.