Un iPhone explose juste à côté de leur bébé de 3 mois

Un couple de Washington DC a subi des brûlures lorsqu’un iPhone a explosé alors qu’ils étaient couchés dans leur lit en compagnie de leur fillette de 3 mois.

L’incident, qui aurait pu avoir de graves conséquences, s’est déroulé jeudi après midi.

«Tout ce que j’ai entendu, c’était un boum», raconte Curtis Gilmore

Lui et DeAngela Miller ont subi des blessures mineures au bras et à la jambe et heureusement, leur bébé s’en est sorti indemne. L’explosion du iPhone 6S Plus a également laissé des marques de brûlures sur le matelas.

Ils soutiennent que l’appareil n’était pas en train de charger et qu’il n’avait pas été utilisé depuis un certain temps.

«Nous ne faisions que parler et quelque chose a fait pow! soutient Mme Miller. J’ai fait le saut et j’ai vu que le téléphone était en feu.»

«Il y avait de la fumée partout, ajoute son conjoint. Puis quand j’ai regardé, il y avait du feu. Ça brûlait.»

Ils se sont aussitôt débarrassés de l’appareil et ils ont appelé les pompiers. Le feu était toutefois éteint à leur arrivée.

«Ça aurait pu être bien pire, soutient Curtis Gilmore. J’aurais pu l’avoir au niveau de mon visage, de mes oreilles ou n’importe quoi d’autre. Ma fille aurait pu être juste là. J’aurais pu être en train de jouer, de prendre une photo d’elle. Si ça avait explosé comme ça, son visage aurait été touché! Ça n’a pas de bon sens.»

Un porte-parole a indiqué que la compagnie a ouvert une enquête pour trouver la cause de cette explosion.