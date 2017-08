Wyclef Jean offre une prestation surprise sur la Plaza St-Hubert

L’auteur-compositeur-interprète et producteur Wyclef Jean a offert toute une prestation sur la Plaza Saint-Hubert, vendredi au beau milieu de l’après-midi.

Alors que la célèbre artère commerciale est fermée à la circulation en raison de la vente trottoir, Wyclef Jean, accompagné de Mélanie Renaud et de la chanteuse d’opéra Marie-Josée Lord, ont chanté quelques classiques.

«Redemption Song» (Bob Marley), «Ne me quitte pas» (Jacques Brel), «No woman no cry» (Bob Marley), et le célèbre titre Maria Maria (Santana), notamment, ont été livrés par le trio.

La performance qui a duré une quinzaine de minutes avait été annoncée quelques heures auparavant.

Wyclef Jean a placé la vidéo de ce moment exceptionnel sur sa page Facebook.

«J’aime le Canada, les gens ici sont si gentils. J’aime les États-Unis, mais les choses sont folles en ce moment», a lancé Wyclef Jean lors d’une improvisation. «Nous respectons les suprématistes blancs, a-t-il ironisé. (...) Donald Trump a fait une promesse et ne respecte pas sa promesse. Les réfugiés ne peuvent pas retourner à la maison.»

Il se donnera également en spectacle dans le cadre de Montréal Symphonique à 21h, à l’intersection de l’avenue des Pin et Parc, samedi.