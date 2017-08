20 ans d’histoire en 20 dates marquantes

LCN soufflera ses 20 bougies dans quelques jours. Pour ­l’occasion, nous avons recensé 20 dates marquantes dans l’histoire du réseau d’information en continu du Groupe TVA.

8 SEPTEMBRE 1997

Naissance de LCN

Le Canal Nouvelles voit le jour à midi pile. Lectrice du tout premier bulletin de nouvelles du poste, Esther Bégin se souvient d’une atmosphère fébrile en studio. « On avait le sentiment de prendre part à quelque chose d’important, déclare la journaliste en ­entrevue. Tout était à faire, tout était à ­organiser... » Elle restera à LCN pendant 10 ans.

5 JANVIER 1998

La crise du verglas

Luc Bélisle/Archives Journal

Une tempête de ­verglas frappe le Québec, privant 1 340 000 clients ­d’électricité. Pas moins de 3000 structures du réseau électrique d’Hydro-­Québec s’effondrent sous le poids des précipitations. Les services d’urgence peinent à maîtriser la situation et l’armée doit intervenir.

20 AVRIL 2001

Sommet des Amériques

Greg Henkenhaf/iPhoto.ca

La ville de Québec accueille le Sommet des Amériques, qui réunit 34 chefs d’État pour créer une Zone de libre-échange des Amériques. Pendant quelques jours, la Vieille C­apitale devient un champ de bataille entre policiers et groupe altermondialistes.

11 SEPTEMBRE 2001

Attentats du World Trade ­Center

AFP

Deux avions détournés percutent les tours du World Trade Center, à New York. Un troisième engin frappe le Pentagone près de ­Washington. Un ­quatrième appareil, un Boeing 747 de United ­Airlines, s’écrase en ­Pennsylvanie.

Rédacteur en chef à TVA Nouvelles à l’époque, Serge Fortin garde un ­souvenir précis du matin du drame. « On a réussi à envoyer deux équipes juste avant qu’ils ferment la frontière. Elles sont restées à New York durant un mois. »

AUTOMNE 2005

L’hélicoptère TVA prend son envol

TVA se dote d’un hélicoptère. Le but : lui permettre de couvrir l’actualité avec encore plus d’efficacité.

Au fil des années, l’engin a permis au réseau d’être aux premières loges de plusieurs événements marquants, dont l’effondrement du viaduc à Laval, en septembre 2006.

17 AVRIL 2006

Entrée en ondes de Denis Lévesque

L’entrée en ondes de ­Denis Lévesque marque un ­tournant pour LCN. Après avoir ­demandé une dérogation au CRTC, la chaîne obtient le droit de ­présenter des émissions ­d’opinion et ­d’analyse. Finis, les bulletins de nouvelles en boucle.

13 SEPTEMBRE 2006

Tuerie au Collège Dawson

Journal de Montréal/Agence QMI

Une fusillade au ­Collège Dawson, à Montréal, fait deux morts, dont le tireur. On dénombre aussi une vingtaine de blessés.

AUTOMNE 2006

Ouverture du bureau à ­Washington

Richard Lantendresse devient correspondant à Washington. Il n’a pas seulement couvert la politique américaine au cours des 10 dernières années. Il a notamment été envoyé à Haïti en janvier 2010 (tremblement de terre), puis au Caire en février 2011 (crise en Égypte).

AVRIL 2007

Paul Larocque et Jean Lapierre font équipe

MARIE-CLAUDE FOREST/AGENCE QMI

C’est au printemps 2007 que ­Larocque-Lapierre entre en ondes. Les deux hommes y discutent de ­politique ­provinciale et ­fédérale avec leurs invités.

31 JUILLET 2007

Disparition de Cédrika ­Provencher

JMTL

Une petite fille de neuf ans, Cédrika Provencher, disparaît à Trois-Rivières. La communauté trifluvienne se mobilise pour retrouver la fillette de neuf ans. En vain. Ses ossements seront retrouvés en décembre 2015 dans un boisé de Saint-Maurice.

2007

LCN surpasse RDI

Après des débuts difficiles, LCN trouve sa vitesse de croisière et finit par dépasser RDI en 2007. La chaîne spécialisée de Québecor termine l’année avec des parts de marché de 2,6 contre 2,5 pour RDI.Avec une portée de 2 692 000 téléspectateurs, elle demeure la chaîne spécialisée la plus regardée, selon Numéris.

4 NOVEMBRE 2008

Élection de Barack Obama

Le sénateur de l’État de l’Illinois, le démocrate Barack Obama, défait le candidat républicain John McCain et remporte l’élection présidentielle américaine. Il devient le premier président noir des États-Unis.

12 JANVIER 2010

Tremblement de terre à Haïti

REUTERS

La terre tremble à ­Haïti, ­faisant plus de 230 000 morts, 300 000 blessés et 1,2 million de sans-abri. Richard Latendresse est envoyé sur place.

13 FÉVRIER 2012

La grève étudiante

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Devant la hausse ­projetée des droits de scolarité universitaire, les étudiants ­québécois déclenchent une grève générale. Cette ­mobilisation se maintient durant plusieurs mois et provoque une véritable crise sociale qu’on surnomme le ­printemps érable.

6 JUILLET 2013

La catastrophe de Lac-Mégantic

Steve Poulin / Agence QMI

Durant la nuit, un train déraille au cœur de Lac-­Mégantic. Cinq wagons-­citernes transportant du pétrole brut explosent et provoquent un incendie qui ravage le centre-ville. La tragédie fait 47 morts.

22 OCTOBRE 2014

Fusillade à Ottawa

AFP

Un homme armé abat un soldat au Monument commémoratif de guerre à Ottawa. La colline ­parlementaire devient ensuite le théâtre d’une chasse à l’homme.

13 NOVEMBRE 2015

Attentats en France

AFP

Une série de fusillades et d’attaques-suicides islamistes frappe les villes de Paris et Saint-Denis. L’attentat, qui survient près d’un an après celui contre Charlie Hebdo et quelques mois avant celui de Nice, fait 130 morts.»

29 MARS 2016

Décès de Jean Lapierre

Sébastien St-Jean / Agence QMI

L’avion dans lequel se trouve Jean Lapierre, 59 ans, s’écrase aux Îles-de-la-Madeleine alors qu’il s’y rendait pour assister aux funérailles de son père. L’onde de choc se fait ressentir jusqu’à Montréal. L’équipe de LCN est particulièrement touchée. L’ancien député libéral y analysait la politique depuis 2007.

8 NOVEMBRE 2016

Élection de Donald Trump

AFP

L’homme d’affaires Donald Trump surprend Hillary Clinton et remporte l’élection présidentielle américaine.

29 JANVIER 2017

Attentats de Québec

Simon Clark/Agence QMI

Un homme armé de 27 ans ouvre le feu au Centre culturel islamique de Québec, tuant 6 personnes et faisant 8 blessés.