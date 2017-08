Ben Affleck, toujours entre l’ombre et la lumière

La vie privée de l’acteur ne diffère pas tellement des scénarios rocambolesques qu’il interprète au cinéma. Rumeurs d’infidélité, problèmes de jeu, alcoolisme: les frasques de Ben ont écorché son image et dessiné le portrait d’une star aussi talentueuse... que tourmentée.

Ben Affleck a parcouru bien du chemin depuis le 23 mars 1998. Ce soir-là, il charmait le Tout-Hollywood en allant quérir l’Oscar du meilleur scénario en compagnie de son grand ami, Matt Damon. Grisé par l’accueil chaleureux réservé au film «Le destin de Will Hunting», le jeune homme de 25 ans était loin de se douter qu’il lui faudrait 15 longues années avant de savourer à nouveau un triomphe aux Academy Awards.

D’abord considéré comme une belle gueule parmi tant d’autres, l’acteur est parvenu à faire oublier des choix de carrière mal avisés en passant derrière la caméra. Le succès critique de ses films «Gone Baby Gone» (2007) et «Argo» (2012) en ont fait une valeur sûre de l’industrie du cinéma, qui n’hésite plus à lui confier des projets d’importance.

Son prochain défi? Une nouvelle mouture du classique Témoin à charge, un film de 1957 tiré d’une nouvelle d’Agatha Christie. Si la superstar de 45 ans n’a plus rien en commun avec le jeune homme naïf qui sautillait sur place en recevant son premier Oscar, elle peut se targuer d’avoir réalisé deux rêves de jeunesse: faire du cinéma... et jouer les superhéros.

Un Batman controversé

Les bonzes de Warner Bros. Croyaient sans doute bien faire quand ils ont offert le rôle de Batman à Ben Affleck. Hélas, la décision, annoncée le 22 août 2013, a suscité un véritable tollé sur le web. Les internautes ont notamment accusé l’acteur, vedette de «Daredevil» en 2003, de commettre un véritable sacrilège en se glissant dans la peau du deuxième superhéros de sa carrière. «Tout le monde a droit à son opinion. Je n’aurais pas accepté le rôle si je ne faisais pas confiance à mon instinct en matière de cinéma», a répliqué le principal intéressé au magazine «Entertainment Weekly».

Le film «Batman vs Superman: L’aube de la justice», sorti en 2016, a essuyé son lot de critiques virulentes. «C’est un film si mauvais qu’il vous épuise et vous force à vous demander s’il y a bien un héros», a notamment commenté un journaliste du magazine «GQ». N’en déplaise aux cinéphiles, Ben enfilera à nouveau le costume moulant du Chevalier noir dans le film «La ligue des justiciers», dont la sortie est prévue pour le 17 novembre.

Pour le meilleur... et pour le pire

Si le charme naturel de la star lui a ouvert bien des portes à Hollywood, il l’a aussi mise dans le pétrin à plusieurs reprises. En effet, les nombreux excès et flirts présumés de l’acteur ont miné son mariage avec Jennifer Garner. «C’est la personne la plus brillante, la plus charismatique et la plus généreuse que je connaisse, mais c’est un gars compliqué. Je dis souvent que quand son soleil brille sur vous, vous le ressentez. Mais quand le soleil brille ailleurs, il fait froid...», a confié l’actrice à «Vanity Fair» quelques mois après leur séparation, annoncée en juin 2015.

Les mauvaises langues prétendent que c’est le flirt de Ben avec la nounou de ses enfants, Christine Ouzounian, qui a sonné le glas de son mariage après 10 ans d’amour. «Nous étions séparés depuis plusieurs mois quand j’ai entendu parler de la nounou. Elle n’avait rien à voir avec notre décision de divorcer», a pourtant affirmé Garner en faisant référence au «mauvais jugement» de son ex et en déplorant le fait d’avoir dû expliquer à ses trois enfants, qui ont appris à la dure les répercussions d’une vie passée sous les projecteurs, la signification du mot «scandale».

Parents modèles

Ben n’est assurément pas le mari du siècle, mais nul ne peut lui reprocher de ne pas être un père présent. Après leur séparation, les parents de Violet, 11 ans, Seraphina, 8 ans, et Samuel, 5 ans, ont continué de faire vie commune, l’acteur établissant ses quartiers dans la maison d’invités située sur le domaine familial à Pacific Palisades, en Californie. Au printemps 2016, le clan Affleck au grand complet s’est installé à Londres pendant le tournage du film «La ligue des justiciers».

«Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, mais nous priorisons les enfants à chaque nouvelle étape. Tout le reste est secondaire», a affirmé Ben en 2016 lors de son passage à l’émission «CBS This Morning». Les ex-tourtereaux évitent soigneusement de laver leur linge sale en public et s’offrent régulièrement des vacances en famille. À la fin du mois de juin, ils ont d’ailleurs profité d’une escapade sous le soleil des Bahamas, où Jen devait prononcer une conférence devant des hommes d’affaires. Reste à savoir si la nouvelle flamme de Ben, qui défraie la chronique depuis quelques semaines, sera du prochain voyage...

Éternel infidèle?

Les sources ne s’entendent pas au sujet du coup de foudre entre Ben Affleck et Lindsay Shookus. Certains affirment que les amoureux ont craqué l’un pour l’autre au printemps, incitant du même coup Jennifer Garner à remettre en branle sa demande de divorce, qui stagnait depuis deux ans.

D’autres prétendent plutôt que l’acteur était toujours en couple avec la mère de ses enfants quand il a fait la connaissance de la productrice de l’émission «Saturday Night Live». «Leur liaison a débuté il y a plus de trois ans, alors que Lindsay était maman depuis peu. Ils avaient des relations intimes, s’envoyaient des messages textes romantiques et se voyaient dès qu’ils le pouvaient», a révélé un proche de Garner au magazine «Us Weekly».

Shookus n’aurait d’ailleurs pas hésité à larguer son mari, Kevin Miller, pour entamer une relation avec Ben. «Jen a confronté Lindsay et lui a demandé de mettre fin à cette histoire, mais cette dernière a répondu qu’elle ne le ferait que si Ben le lui demandait», a confié la source. Une chose est certaine: les tourtereaux, aperçus ensemble à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, semblent déterminés à vivre leur relation au grand jour... peu importe le prix à payer.

Ses vieux démons

Le jeu

Client assidu des casinos de Las Vegas depuis plusieurs années, l’acteur a frappé un mur le 28 avril 2014 quand les dirigeants du Hard Rock Hotel & Casino lui ont demandé de quitter la table de black-jack, où il raflait la mise un peu trop souvent. Ben, accompagné de sa femme, était soupçonné de compter les cartes. Cinq mois plus tard, un témoin le photographiait en pleine action au MotorCity Casino de Detroit.

L’alcool

Le penchant de Ben pour la bouteille n’est un secret pour personne. Son premier séjour en rehab remonte à 2001, quand il a été conduit à la clinique Promises à Malibu par nul autre que... Charlie Sheen. Ben a récidivé au cours de l’hiver dernier. «Je veux profiter au maximum de la vie et être le meilleur père possible», a-t-il écrit sur Facebook en mars en annonçant avoir terminé sa cure de désintoxication.

Les femmes

«Voici la seule personne à qui Ben Affleck n’a pas été infidèle.» Cette phrase assassine lancée par l’humoriste Ricky Gervais, qui présentait Matt Damon aux Golden Globes de 2016, illustre bien la réputation de coureur de jupons de la star. Jennifer Lopez, que Ben a fréquentée de 2002 à 2004, aurait rompu leurs fiançailles après avoir été trompée avec deux effeuilleuses.

Un petit frère qui fait scandale

Le malaise était perceptible quand Casey Affleck a remporté l’Oscar décerné au meilleur acteur lors de la dernière soirée des Academy Awards. Accusé de harcèlement sexuel en 2010, l’homme de 40 ans est loin de faire l’unanimité à Hollywood.

Deux femmes ont déposé des poursuites contre lui à la suite d’incidents qui se seraient produits pendant le tournage du film expérimental «I’m Still Here», réalisé par Affleck et mettant en vedette Joaquin Phoenix.

L’une des victimes a notamment affirmé que le cinéaste s’était introduit dans sa chambre pendant qu’elle dormait dans le but d’avoir des relations sexuelles. Les plaignantes, qui réclamaient chacune deux millions de dollars, ont conclu une entente hors cour dont les termes n’ont pas été dévoilés. Le petit frère de Ben s’en est tiré à bon compte, mais sa réputation est entachée pour toujours.