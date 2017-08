Braconnage et trafic illégal de homards

Il y a tellement de homards dans la baie de Sept-Îles que de nombreux citoyens vont s’en chercher illégalement. Un réseau de vente illégale dans les bars de la municipalité a même été constaté.

À Sept-Îles, ça grouille de homards aux abords des quais. Au cours des dernières années, une croissance marquée de la population de l’espèce a été constatée sur la Côte-Nord.

En 2016, Pêches et Océans Canada a noté une augmentation de 28 % des débarquements pour l’ensemble de la région.

Le phénomène engrange toutefois une problématique de braconnage à Sept-Îles.

«On voit le homard à l’œil nu des quais », illustre Daniel Dickner, chef du secteur Côte-Nord de Pêches et Océans Canada. « C’est plus alléchant et facile pour les gens d’en attraper», dit-il.

Depuis environ quatre ans, la problématique prend de l’ampleur d’année en année.

Actuellement, la situation est telle que les agents des pêches qui patrouillent plusieurs fois par semaine sur les quais septiliens interceptent des braconniers lors de chaque sortie, assure M. Dickner.

Les pêcheurs commerciaux de homards ont aussi été affectés par le braconnage.

«Ils essayaient de pêcher, mais ils n’étaient pas capables parce qu’ils se faisaient voler les homards directement dans leurs casiers de pêche», a dit M. Dickner.

Mesures spéciales

Pêches et Océans a fait des représentations spéciales auprès du procureur de la Couronne et des juges de la région afin de plaider pour que des sanctions plus sévères soient données aux contrevenants.

«Avant, les barèmes instaurés pour les amendes étaient autour de 750 $ pour avoir pêché illégalement le homard, maintenant, c’est un minimum de 1500 $», fait savoir M. Dickner. Des caméras de surveillance ont également été installées aux alentours des quais.

Les braconniers qui se font surprendre reçoivent une sommation à comparaître devant un juge durant les mois suivants. Des patrouilles spéciales avec la Sûreté du Québec ont été mises sur pied pour intervenir dans le cas des pêcheurs commerciaux.