Des styles variés aux préauditions de La Voix

La tension est palpable à l’hôtel Plaza de Québec, où plus de 200 candidats sont attendus pour les préauditions de La Voix.

Certains sont arrivés dès 2 heures du matin, alors que les préauditions auront lieu de 8h à 20h, samedi et dimanche.

«Depuis que je suis jeune, j’aurai aimé chanter. On dit qu’il n’y a pas d’âge, fait que je réalise mes rêves cette année», explique l’une des candidates.

Il y a des candidats de tous les âges et de tous les styles : c’est justement ce que recherche l’équipe de production.

«Tous les styles sont acceptés à La Voix. Ce matin on a eu beaucoup d’auteurs compositeurs. On n’a pas encore eu de death metal mais je sais qu’à Québec le metal est bien apprécié, je suis sûr qu’on va en entendre», explique Stéphane Laporte, l’un des juges et producteurs de La Voix.

Selon lui, les juges attendent surtout d’être surpris, ils veulent voir quelque chose qu’ils n’ont jamais vu.