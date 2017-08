Des victimes de plus d'une trentaine de nationalités

Les victimes du double attentat, revendiqué par le groupe jihadiste État islamique, qui a fait au moins 14 morts et 120 blessés jeudi et vendredi en Catalogne (nord-est de l'Espagne) sont de plus d'une trentaine de nationalités.

La protection civile espagnole a fait état de victimes parmi, outre les ressortissants espagnols, ceux d'Allemagne, Algérie, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Maroc, Canada, Chine, Colombie, Cuba, Équateur, Égypte, États-Unis, Philippines, France, Grande-Bretagne, Grèce, Pays-Bas, Taïwan, Honduras, Roumanie, Hongrie, Irlande, Italie, Koweït, Macédoine, Mauritanie, Pakistan, Pérou, République dominicaine, Turquie et Venezuela. D'autres pays, dont le Portugal, ont également fait état de victimes parmi leurs ressortissants.

- Espagne: trois Espagnols ont été identifiés parmi les personnes tuées sur les Ramblas, selon la Generalitat (exécutif catalan).

- Italie: trois Italiens ont été tués. Carmen Lopardo, âgée de 80 ans, également de nationalité argentine après avoir émigré dans ce pays depuis plus de 60 ans, était en vacances à Barcelone, selon le ministère argentin des Affaires étrangères. Selon Rome, les deux autres sont Bruno Gulotta, 35 ans, de Legnano près de Milan, tué alors qu'il tenait son fils de 5 ans par la main, et Luca Russo, 25 ans, qui vivait au pied des Dolomites et était en vacances à Barcelone avec sa petite amie elle-même blessée.

- Argentine: une Argentine de 40 ans, également de nationalité espagnole, est morte selon le ministère argentin des Affaires étrangères. Silvina Alejandra Pereyra vivait à Barcelone depuis une dizaine d'années.

- Canada: un Canadien a été tué, selon le premier ministre Justin Trudeau.

- Belgique: une Belge originaire de Tongres (est, partie néerlandophone) a été tuée. Elle était en vacances en famille à Barcelone.

- Portugal: deux Portugaises venues en vacances ont été tuées, une jeune femme de 20 ans et sa grand-mère de 74 ans habitant la région de Lisbonne, selon le gouvernement portugais.

- États-Unis: le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a annoncé «la mort d'un citoyen américain».

- France: 28 Français ont été blessés, dont 8 sont «dans un état grave», mais «tout laisse à penser que ce chiffre sera définitif et qu'il n'y aura pas de mort français à déplorer», selon le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

- Allemagne/Grèce: au moins 13 Allemands ont été blessés dont certains «se battent pour leur vie», selon le parole du ministère allemand des Affaires étrangères Martin Schäfer. Deux enfants gréco-allemands ont été légèrement blessés, selon le consulat honoraire grec à Barcelone.

- Grande-Bretagne: «plusieurs» Britanniques ont été blessés, selon la première ministre Theresa May évoquant des informations au sujet d'un enfant porté disparu qui aurait la nationalité britannique et celle d'un pays qu'elle n'a pas précisé.

- Irlande: un couple et ses deux enfants ont été touchés, le père et son fils de cinq ans sont toujours hospitalisés, selon le ministère irlandais des Affaires étrangères.

- Canada: quatre Canadiens ont été blessés selon le premier ministre Justin Trudeau.

- Maroc: trois Marocains ont été blessés dont un enfant de six ans qui est «dans un état critique», selon le ministère marocain des Affaires étrangères.

- Algérie: trois Algériens en voyage en Espagne sont dans un état stable et «devraient quitter l'hôpital incessamment», selon le quotidien El-Moudjahid citant le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

- Italie: trois Italiens ont été blessés, dont la petite amie d'un homme tué, selon Rome.

- Pays-Bas: trois Néerlandais ont été hospitalisés, mais «sont hors de danger», selon le ministre des Affaires étrangères Bert Koenders.

- Belgique: deux Belges ont été hospitalisés, dont un dans un état grave, selon le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders.

- Roumanie: deux Roumains de 33 et 42 ans ont été blessés et sont dans un état stable. Un autre Roumain légèrement blessé a déjà quitté l'hôpital.

- Asie: deux Taïwanais ont été «gravement blessés». Un ressortissant de Hong Kong légèrement blessé a déjà quitté l'hôpital.

- Russie: une femme russe a été «blessée légèrement» et traitée sur place sans être hospitalisée, selon l'agence russe pour le Tourisme.

- Autriche: une Autrichienne a été «légèrement» blessée.

- Hongrie: une femme a été légèrement blessée et a déjà quitté l'hôpital.

- Macédoine: un Macédonien a été blessé et hospitalisé pour une fracture à la jambe, selon le ministère des Affaires étrangères à Skopje.

- Turquie: un homme d'affaires turc âgé de 33 ans est hospitalisé pour des blessures aux jambes. Sa vie n'est pas en danger.

- Espagne: une Espagnole a succombé à ses blessures, selon la protection civile catalane. Cinq personnes ont également été blessées, dont un policier.