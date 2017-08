Drone livreur de drogue

Trois «colocataires de pénitencier» coaccusés d’avoir comploté et tenté de se faire livrer de la drogue directement à la fenêtre d’une des cellules de l’établissement de Donnacona ont écopé de peines variant de six mois à deux ans d’emprisonnement.

C’est la vigilance des agents de renseignements du pénitencier de Donnacona qui a permis de mettre au jour cette tentative pour faire entrer des stupéfiants à l’intérieur des murs.

Entre le 10 et le 18 juin, les agents ont intercepté plusieurs conversations que Patrick Larouche, Ugo-Emmanuel Gonzalez Salvail et André Mauger ont eues avec un dénommé Marc-André Trudel.

«Chaque appel était porté sur la carte de Patrick Larouche et, de façon plus ou moins codée, les trois codétenus faisaient état de la possibilité de faire entrer les stupéfiants à l’aide d’un drone», a brièvement expliqué la procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Jasmine Leduc.

Dans un bas de laine

Le 18 juin dernier, Marc-André Trudel a fait savoir à ses «clients» qu’il quittait la région de Montréal, avec un complice, en direction du pénitencier à sécurité maximale de Donnacona afin de livrer la marchandise, comme il avait été convenu.

Alors qu’ils se trouvaient sur le stationnement du restaurant Tim Hortons de Donnacona, situé à cinq kilomètres de l’établissement carcéral, ils se sont fait arrêter par les policiers de la Sûreté du Québec.

Selon l’avocat des trois coaccusés, Me Marc Delisle, le «colis», qui ne s’est jamais rendu, contenait 48 pilules de méthamphétamine, 119 g de cannabis et 45 g de haschich.

«La drogue se trouvait dans un bas de laine roulé, auquel on avait accroché une corde. À l’intérieur du bas, il y avait plusieurs capsules noires communément appelées “plogues” pour que les détenus puissent les insérer dans leurs orifices», a ajouté Me Leduc.

Peines

Étant plus impliqué que ses comparses, Patrick Larouche a écopé de la peine minimale de deux ans, qu’il devra purger de façon consécutive à celle de quatre ans qu’il purge actuellement.

Ugo-Emmanuel Gonzalez Salvail a, quant à lui, reçu une peine de douze mois d’incarcération.

Finalement, André Mauger, qui a à son actif plusieurs dizaines d’antécédents judiciaires, a reçu une sentence de six mois qui sera ajoutée à la peine de cinq ans qu’il purge actuellement.