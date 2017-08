Il tue sa petite soeur et ses petites cousines dont il avait la garde

Un homme a été accusé de meurtres prémédités samedi après la découverte des corps de trois fillettes de moins de dix ans dans une résidence du Maryland.

Antonio Williams, 25 ans, avait été arrêté vendredi quand sa mère avait retrouvé les corps inanimés des enfants.

Les victimes ont rapidement été identifiées comme étant Nadiara Janae Withers, six ans, la sœur du suspect, Ariana Elizabeth Decree, neuf ans, et Ajayah Royale Decree, six ans, les cousines de l’homme arrêté.

«Nous avons maintenant quelques réponses à nos questions, mais le suspect ne s’est pas livré sur l’ensemble de l’affaire», a fait savoir le chef de la police du comté du Prince George, Anthony Schartner, lors d’un point de presse.

Les raisons de ce drame sont notamment toujours inconnues, rapporte le New York Daily News.

Une fillette de deux ans se trouvait également dans la maison au moment du drame, mais elle a été épargnée par le tueur.

Selon les policiers, Antonio Williams avait été chargé par sa mère de surveiller les fillettes alors qu’elle était partie travailler.

C’est elle qui a fait la macabre découverte dans une chambre du sous-sol de la maison.

Les cousines auraient été poignardées à plusieurs reprises.

«C’est l’une des scènes de crime les plus difficiles que nos policiers aient eu à traiter», a précisé une porte-parole de la police du comté, Jennifer Donelan.

Le jeune homme a été conduit en prison où il restera jusqu’à sa prochaine comparution.