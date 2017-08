«Ingrid Goes West»: la vie via Instagram...

Dans «Ingrid Goes West» de Matt Spicer, Aubrey Plaza et Elizabeth Olsen sont parfaites en jeunes femmes obsédées par leur vie sur les réseaux sociaux.

Ingrid (Aubrey Plaza) est assise sur ses toilettes, en train d’aimer des photos sur Instagram, mais ce qu’on devine être un rituel matinal n’a rien de joyeux.

C’est obsessif, compulsif, de l’ordre du réflexe. Elle aime tout, donc rien. Ingrid est visiblement instable, malade. Et un séjour dans un établissement spécialisé lui fait croire qu’elle est guérie.

Puis, elle tombe sur Taylor Sloane (Elizabeth Olsen) via le réseau social et déménage en Californie pour se rapprocher de la jeune femme, car Taylor étale sa vie de rêve à coups de mots-clics.

Une maison à Venise Beach, un chum (Wyatt Russell) soi-disant artiste, un chien, des bibelots, un resto préféré, etc. Méthodiquement, Ingrid va s’insérer dans sa vie, kidnappant son chien pour mieux le lui rendre. Elle va rencontrer le frère de Taylor, Nicky (Billy Magnussen), un gars un peu paumé et très drogué et se faire un petit ami en la personne de Dan (O'Shea Jackson Jr.), le propriétaire de son logement, obsédé par Batman.

Au-delà des mots-clics, des «bips» constants du téléphone, il y a cette obsession de ce qui est perçu comme la perfection, clé, pour des personnes comme Ingrid et Taylor, de la reconnaissance d’autrui.

Car il faut être aimé par le plus grand nombre possible de personnes, quitte à s’inventer une vie factice. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la photo d’elle et de Taylor qu’Ingrid imprime et met près de son lit comprend les petits cœurs d’Instagram, montrant à quel point le regard des autres lui est indispensable pour se sentir vivante. Une telle escalade ne peut mener qu’à encore plus de mensonges, de faussetés et le château de cartes finit donc par s’écrouler.

Les jeunes un peu malades ne sont pas une nouveauté au cinéma. Ce qui l’est, par contre, est le traitement que réserve le coscénariste et réalisateur Matt Spicer. Ingrid n’est pas que menteuse, folle ou détestable, pas plus que Taylor. Les deux jeunes femmes sont aussi profondément seules malgré le nombre de gens qui les suivent et Ingrid, désespérément malheureuse.

Le portrait dressé de la génération Facebook et Instagram n’est pas tendre, mais Matt Spicer n’oublie jamais l’humanité de ces personnages, parfaitement mise en relief par Aubrey Plaza et Elizabeth Olsen. À voir.

Note : 3,5 sur 5