Kathleen Sergerie: «J’ai dû me reconstruire»

Son dernier album remonte à 1996. L’interprète de «Ça va bien» et autres tubes de l’époque a choisi, au tournant du millénaire, de prendre du recul et de se ressourcer, une pause qui s’est prolongée jusqu’à ce que sa vie publique soit loin dans son rétroviseur.

À 52 ans, celle qu’on reconnaît toujours dans la rue à sa chevelure et à son air distinctif a retrouvé la soif d’écrire et de chanter. Puisant dans ses expériences, elle nous prépare un album qui devrait bientôt voir le jour.

Il semble que c’était hier. Au début des années 1990, une belle jeune femme à la chevelure blonde, coiffée en dreadlocks, prenait d’assaut les ondes radio et celle de MusiquePlus avec sa chanson «Où aller». Avec son look inspiré de la mouvance reggae et sa musique résolument ensoleillée, la Gaspésienne se démarquait des autres stars pop de l’époque.

Le temps d’une décennie, Kathleen a fait sa marque, vendant 200 000 exemplaires de ses trois premiers disques et faisant même la première partie du spectacle «The Colour of My Love» de Céline Dion lors de son arrêt au Forum de Montréal.

Malheureusement, le succès vient parfois avec un prix à payer. Kathleen a connu différents problèmes personnels et professionnels. Outre le fait de ne pas avoir été épargnée par «Piment fort», elle a aussi rompu son contrat avec la compagnie Sony.

La chanteuse a alors décidé, au tournant du millénaire, de se retirer. C’était pour elle le temps de se refaire une santé mentale et physique dans sa région, à Cap-Chat, auprès de sa famille. Une opportunité, comme elle le raconte, de faire des tartes avec ses grands-mères et des feux sur la plage, comme dans le temps.

«C’était devenu lourd, admet-elle, attablée devant un café dans un restaurant près de chez elle, dans le quartier du Mile-End, à Montréal. Et puis, il y a des choses qui sont arrivées et qui ont fait qu’il était temps que je fasse une pause. Il faut dire que ç’a été une période étourdissante. Pendant 10 ans, ça n’a pas arrêté.»

Revenir à la vie simple

La pause a duré un an, puis deux, et finalement une décennie est passée et une autre encore. Devant gagner sa vie, malgré ses apparitions occasionnelles sur scène avec le Ville Emard Blues Band, Kathleen a occupé divers emplois, notamment dans une boutique de thé.

Un quotidien fait de simplicité qui contraste avec ses années de célébrité, mais qui lui fait du bien.

«Le temps passe, et tu te trouves un petit travail, raconte-t-elle. Et puis tu te dis: “Ah, ce n’est pas désagréable, cette petite sécurité après les années de tourbillon. Ça fait du bien!”» Ça me donnait le temps de lire, de me reconstruire aussi. Ça m’avait rentré dedans tout ça. Ç’a été épuisant à bien des points de vue.»

Malgré tout, il faut avouer que le retour à une vie plus anonyme, après avoir connu la célébrité, ne s’est pas fait sans deuils.

«Heureusement, ça s’est fait progressivement, poursuit celle qui a retrouvé le sourire depuis. Tu te dis d’abord: “OK, je vais recommencer à prendre l’autobus” ou “Je vais porter mes lunettes”. (rires) J’ai toujours été relativement terre à terre, mais ç’a été dur quand même. Je me demandais ce que j’allais faire de ma vie. Après avoir fait mes deuils, j’ai dû me redéfinir. J’ai redécouvert des choses de moi-même que j’avais oubliées. La scène, c’était un beau métier pour grandir. Quand tu es dans l’oeil public, tu n’as pas d’autre choix que de te regarder, mais à un moment donné, c’est correct que ça s’arrête un peu.»

L’envie de créer à nouveau

Avant de devenir chanteuse, Kathleen avait étudié en administration avec une spécialisation en marketing. Une démarche qui lui a permis, des années plus tard, de se réorienter.

«Je travaille présentement avec une designer québécoise, sur le plan du marketing et de la vente. J’adore ça! Mon père était vendeur. Il a été concessionnaire d’autos, vendeur de fourrure, alors j’ai un peu de ça dans le sang.»

Le fait de s’éloigner du showbiz lui a également permis de renouer avec un plaisir oublié, celui de l’écriture, car elle avait délaissé la plume pour interpréter des chansons composées pour elle durant ses années de succès.

«C’est drôle à dire, mais à l’époque, je n’écrivais plus. Je n’en avais pas le temps! Mais à un moment donné, l’urgence est revenue, et j’ai renoué avec ça.»

Une fois ce plaisir retrouvé, Kathleen a eu le goût de retourner, une fois de plus, en studio pour poser sa voix sur ses compositions. «Je veux du vrai! Je ne veux pas être une marionnette sur le devant de la scène. À ce moment-ci, j’ai quatre chansons qui sont prêtes, texte et musique. On a fait les démos, les maquettes et il ne reste plus grand-chose à peaufiner. C’est une façon pour moi de montrer que j’ai une profondeur, une voix, que je ne faisais pas que danser et avoir des cheveux! lance-t-elle en riant. J’ai vécu des expériences dans ma vie depuis et j’ai des choses à dire.»

L’amour retrouvé

Parmi les expériences marquantes vécues ces dernières années, Kathleen s’est notamment séparée de celui qui était son conjoint et son complice musical depuis des années, Christian Gagnon.

Heureusement, après leur rupture, ils ont repris leur collaboration artistique et travaillent aujourd’hui sur les enregistrements de la chanteuse. «Ça n’a pas été facile. On a été ensemble 17 ans. C’est quand même quelque chose. Maintenant, ça va mieux. On a laissé la poussière retomber avant de recommencer à travailler ensemble. Et depuis, je suis tombée en amour avec quelqu’un de gentil comme tout!»

Comble de chance, celui qui partage aujourd’hui la vie de Kathleen ne connaissait rien de son ancienne vie au moment de leur rencontre. «Il ne me connaissait pas du tout! C’est extraordinaire parce que, dans le processus de séduction, ça nous a permis de vivre les choses normalement. Il n’avait pas d’idées préconçues, et moi, je n’avais pas la pression d’être obligée de lui montrer qui j’étais vraiment, au-delà de l’image publique. J’ai compris qu’il était là pour les bonnes raisons. D’ailleurs, quand je lui ai dit que j’étais chanteuse, il a eu une réaction adorable. Il m’a demandé: “Ah! tu chantes dans une chorale?” J’ai trouvé ça mignon. Je pense que c’est à ce moment-là qu’il m’a séduite!»

Si ce charmant personnage n’oeuvre pas dans le milieu musical, ça ne l’empêche pas, de dire la principale intéressée, d’avoir un bon sens critique et une oreille musicale. «Il travaille en immobilier commercial. On est sur une autre planète! C’est quelqu’un qui est très mature, généreux, gentil et il adore la musique. Il m’a fait découvrir le rap et plein de choses, tout comme je lui en ai fait découvrir aussi. C’est bien. Je suis dans une bonne période!» conclut la chanteuse, d’un air radieux.

«Ce que je dirais à la jeune Kathleen»

«Si je pouvais dire quelque chose à la jeune femme que j’étais à mes débuts, c’est: “Écoute-toi et fais-toi confiance. Écoute ton instinct. Si tu te sens bien quand on te demande de faire quelque chose, vas-y, mais si, au contraire, ça ne te rend pas super heureuse, si tu te sens toute croche, si tu appréhendes quelque chose, que tu y vas à reculons, écoute-toi.” C’est ce que je n’ai pas assez fait. À cet âge, tu veux plaire, tu veux faire plaisir, mais à un certain moment, il faut moins vivre dans le regard des autres.»

Pour suivre les activités de Kathleen Sergerie, consultez sa page Facebook.