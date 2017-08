La voiture électrique en vedette à la TOHU

Une journée dédiée aux voitures électriques a lieu ce samedi à la TOHU, à Montréal. Le Festival 100% électrique propose une ambiance festive, des essais routiers et possiblement un record Guinness.

Près de 2000 personnes sont attendues sur le site pour cette première édition du festival. Différentes activités vont être offertes tout au long de la journée, notamment des cours de yoga.

Les organisateurs veulent veut attirer les familles. C'est une clientèle différente de celle des autres expositions de voitures auxquelles on est habitué. On veut aussi rassembler des gens qui ont une conscience environnementale.

Plusieurs voitures électriques sont en démonstration. D'ailleurs, les gens auront l'occasion de rencontrer des propriétaires qui ont eux-mêmes fait l'acquisition de voitures électriques au cours des dernières années. Ils vont ainsi pouvoir leur poser leurs questions.

«Réduire les gaz à effet de serre. C'était notre but premier, explique le propriétaire d’une voiture électrique. Mais... par la suite, c'est sûr que, quand tu regardes, quand tu calcules bien, tu t'aperçois que, même au niveau financier, ça vaut la peine.»

«C'est plus l'accès aux bornes de recharge qu'on ne peut pas tout le temps avoir, surtout quand on est en appartement. Alors, c'est plus ça qui nous recule beaucoup, souligne un homme intéressé par ce type de véhicules. C'est juste les points d'accès.»

«J'ai 400 kilomètres d'autonomie, dit le propriétaire d’une Bolt. Mais... je ne regarde plus ça. Hier, j'étais à Cornwall. J'ai fait l'aller-retour sans problème. Alors, à 400 kilomètres pratiquement d'autonomie, c'est presque l'équivalent d'un véhicule à essence, finalement. Alors, ça ne cause plus de problème.»

Les amateurs de voitures électriques vont également tenter de battre un record Guinness en ayant ici le plus grand nombre de voitures électriques au Canada en exposition. Alors, ce sera fait au courant de l'après-midi.