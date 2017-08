Les nouveaux horizons de Kevin Bazinet

Rencontré à la conférence de presse de la Coupe Nissan Micra, qui s’est déroulée du 10 au 13 août dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières, Kevin Bazinet nous parle de ses nouveaux projets et de ses choix de vie.

Kevin Bazinet s’est initié à la course automobile cet été, dans le cadre du Grand Prix. «Les organisateurs m’ont proposé de commencer à courser», dit-il. L’artiste ne cache d’ailleurs pas entretenir depuis longtemps un intérêt pour les voitures de course. «Mon père a toujours coursé et mon beau-père était pilote de Nascar. J’ai donc décidé de m’y mettre moi aussi pour voir ce que ça peut donner.»Un artiste en transition

Par ailleurs, après avoir remporté «La Voix» en 2015 et reçu un disque d’or pour son album «Talk To Me» paru la même année, Kevin Bazinet s’en tient à sa décision de ne plus réaliser d’autres albums dans l’avenir.

«Je n’ai pas le désir de m’investir dans la réalisation d’un deuxième disque qui pourrait connaître un flop. Ça me ferait de quoi si ça arrivait. La réalité du marché n’est pas facile; il faut s’adapter. J’ai fait le choix d’aller où les gens sont: sur internet. Je continue néanmoins à écrire et à enregistrer en studio. J’aimerais bien sortir une nouvelle chanson d’ici la fin de l’été.»

«De plus, grâce à une association que j’ai avec la maison de disques européenne BMG, il se pourrait qu’une de mes chansons se retrouve sur le prochain album de Johnny Hallyday, en France. Dans les prochaines années, je prévois continuer à sortir des chansons à l’occasion afin de garder ma notoriété et de pouvoir ainsi développer mon côté entrepreneur. Mon objectif est de pouvoir continuer à faire de la musique tout en gagnant bien ma vie. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai fondé mon école de chant, qui m’occupe énormément.»L’artiste ne compte pas non plus cesser de donner des spectacles. «À cause de mon problème d’anxiété, il est difficile pour moi de partir longtemps sur la route en tournée.

Je suis en période d’adaptation. J’envisage pour l’instant de ne faire que les grandes villes. Avec le temps, j’ai appris à me respecter et à m’imposer des limites à ne pas dépasser.»

En harmonie avec le célibat

Séparé depuis près de deux mois d’Alicia Moffet, avec qui il a partagé deux ans de sa vie, Kevin Bazinet déclare vivre plutôt bien son célibat. «Alicia reste une très bonne amie. Dans les derniers mois de notre relation, nous étions tous les deux très occupés chacun de notre côté, on ne se voyait presque plus. Nous avons fait ensemble le choix de nous séparer dans le respect et l’harmonie; nous vivons très bien avec cette décision. Pour ma part, j’ai toujours été un lover. Je crois encore à l’amour et, à 26 ans, j’espère bien réaliser mon rêve de fonder une famille. J’attends toujours de trouver la bonne personne qui me fera triper.»

Deux frères unis par la musique

Après avoir joué récemment sur scène en compagnie de son frère Bobby Bazini au Festival international de jazz de Montréal et au Festival d’été de Québec, Kevin Bazinet espère bien travailler sur de nouveaux projets avec son frangin.

«Nous avons toujours eu une belle relation, mais musicalement nous évoluons dans deux styles différents. À présent que j’ai forgé ma place, Bobby et moi osons plus nous présenter ensemble sur scène. Ça fait longtemps qu’on dit qu’on aimerait écrire une chanson ensemble, et je crois bien que ça va se faire dans pas long», déclare l’artiste.