L’impressionnant parcours de Simon Leclerc

De Montréal à Los Angeles, son nom est très connu dans le monde des musiciens et de l’industrie. Les talents de Simon Leclerc lui ont permis de suivre un parcours vraiment hors du commun depuis 30 ans.

En effet, l’artiste a été entre autres choriste pour Céline Dion et compositeur de comédies musicales. Bientôt, il dirigera trois orchestres symphoniques en même temps pour l’événement Montréal symphonique, le 19 août, au pied du mont Royal!

Une belle occasion pour le grand public de découvrir cet artiste d’exception.

Simon, vous êtes né à Québec dans une famille où la musique avait une place très importante...

Oui, j’ai grandi entouré de musique. Mon père aimait beaucoup chanter, même s’il n’en a pas fait une carrière. Ma mère était une excellente pianiste, sans en faire une profession non plus. En plus, ils aimaient beaucoup écouter de la musique, alors j’en ai entendu depuis mon tout jeune âge.

Quand l’envie d’en faire vous-même vous est-elle venue?

Je dirais que ça s’est produit lorsque nous avons déménagé à Montréal, car ça correspond au moment où j’ai passé des auditions pour les Petits Chanteurs du Mont-Royal. J’ai donc été dans une école primaire pendant quelques mois avant de faire le saut vers les Petits Chanteurs.

Quel a été votre cheminement musical par la suite, car il y a évidemment une différence entre être dans une chorale et devenir chef d’orchestre?

En fait, très tôt dans mon cheminement, j’ai été intéressé par l’écriture musicale. Je voulais comprendre comment les choses fonctionnaient. Je voulais savoir pourquoi, quand une pièce est écrite de telle façon, elle sonne de cette façon. Tout ça a déclenché un long processus de réflexion et d’apprentissage pour savoir comment écrire pour différents instruments. C’est de là que tout est parti.

Il semblerait aussi que «Star Wars» a été une inspiration pour vous...

Je pense que je devais avoir 12 ans quand j’ai acheté la bande originale de «Star Wars», qui était sur un disque en vinyle. Sur la pochette, il y avait une photo du compositeur John Williams en train de diriger un orchestre d’une centaine de musiciens, devant un écran sur lequel le film était projeté. Je me suis dit: «Moi, je veux faire ça un jour. Je veux que ça fasse partie de ma vie.»

Au secondaire, j’ai étudié en composition, et plus tard, au Conservatoire, en écriture.

Le compositeur et chef d’orchestre Paul Baillargeon a par la suite été un genre de mentor pour vous...

C’est une drôle d’histoire. J’étais dans la jeune vingtaine et, à cette époque-là, Paul était directeur musical pour Céline Dion. Il avait besoin d’un choriste et il m’a engagé. Il a alors su que j’aimais beaucoup écrire, et il m’a refilé des arrangements à faire de temps en temps. Ça m’a permis d’apprendre encore plus mon métier.

Y a-t-il eu d’autres collaborations avec lui?

Plusieurs années plus tard, Paul s’est retrouvé à Los Angeles pour faire de la musique pour des séries comme Star Trek Voyager. Je venais de terminer, en tant que chef d’orchestre, la tournée canadienne de la comédie musicale Les misérables, et il avait besoin d’un assistant pour travailler avec lui en studio. Je lui ai dit que je serais peut-être plus utile comme chef d’orchestre, et c’est comme ça que je me suis retrouvé là-bas, à diriger des orchestres pour des séries télé et des films.

Cependant, je dois dire qu’au début, je souffrais un peu du syndrome de l’imposteur...

Parlez-nous de votre expérience en tant que choriste pour Céline Dion.

J’ai été son choriste pendant un an et demi ou deux ans. Céline était toute jeune à ce moment-là. J’ai fait plusieurs spectacles avec elle. Lors de nos passages à différentes émissions de télé, ça prenait parfois des arrangements musicaux particuliers, et il m’est arrivé d’en faire pour elle, même si j’étais très jeune aussi à cette époque.

De fil en aiguille, vous avez donc été chef d’orchestre un peu partout, et vous avez composé la comédie musicale «Dracula». Vous avez également arrangé la version opératique de «Starmania». Ce n’est pas facile de vous cerner si on considère tous les genres musicaux que vous abordez...

Effectivement, c’est difficile de me cerner, car je touche à beaucoup de choses. Je suis intéressé par la musique pop, le jazz, l’électro, la musique de film, la musique classique... Ce sont des choses que je trouve fascinantes à explorer. Elles ont toutes autant de valeur, mais de façons différentes.

Et voilà que vous allez diriger trois orchestres en même temps, soit l’OSM, l’Orchestre métropolitain et l’Orchestre symphonique de McGill, lors de la soirée du 19 août au parc Jeanne-Mance. Comment voyez-vous cet événement?

C’est un projet de fou! (rires) C’est le producteur Nicolas Lemieux qui me l’a présenté. Il m’a approché il y a environ un an avec cette idée. J’ai eu envie d’aller voir ce que ça pouvait donner, d’autant plus que je connais plusieurs des musiciens qui seront là.

Le thème du concert est les quatre saisons. Quelle forme cela prendra-t-il?

Le but du concert est de faire plaisir aux Montréalais. Il fallait une thématique qui nous permette de toucher aux différents styles musicaux que nous allons aborder ce soir-là. Ça nous permet donc d’amener différentes couleurs et de voyager à l’intérieur de paramètres bien construits. On va ainsi rendre hommage à Montréal avec ce thème. Il y aura des surprises, des participations d’artistes, comme Coeur de pirate, Pierre Lapointe, Patrick Watson et DJ Champion, Isabelle Boulay, Marie-Josée Lord, Alain Lefèvre. Elisapie et plusieurs autres!

Le concert gratuit Montréal symphonique sera présenté le samedi 19 août, à compter de 21 h, au pied du mont Royal, dans le parc Jeanne-Mance, au sud du monument à sir George-Étienne Cartier.

Pour tout renseignement: 375mtl.com.